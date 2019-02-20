اليوم انتهاء فترة تقديم أوراق الترشح لعضوية مجلس الشورى

مسقط ـ العمانية : تنتهي اليوم فترة تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة وذلك عند الساعة الثانية عشر ليلاً ولن يكون ممكناً تقديم أي طلبات للترشح ترد بعد هذا الموعد.

وقد دعت وزارة الداخلية المواطنين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الشورى ممن تتوفر فيهم شروط الترشح الإسراع بتقديم طلباتهم قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني لانتخابات (elections.om) مع إرفاق المستندات المطلوبة كاملة.

وقد أوضحت الوزارة أنه يمكن متابعة خطوات تقديم الطلبات عبر المقطع التوضيحي في الموقع الإلكتروني أو على ( تويتر ) أو عبر تليفزيون سلطنة عُمان مؤكدة أنه لن تقبل أية طلبات للترشح ترد بعد الموعد المحدد أو تقدم بغير الوسيلة المحددة.

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