مسقط ـ العمانية : استقبل معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بمكتبه أمس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الجانب الإماراتي في اللجنة العمانية ـ الإماراتية المشتركة.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية حضر المقابلة من الجانب العماني معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وسعادة السفير الدكتور خالد بن سعيد الجرادي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما حضرها من الجانب الإماراتي سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة السفير محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير ديوان البلاط السلطاني يستقبل وزير الاقتصاد الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.