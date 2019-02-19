وزير المكتب السلطاني يستقبل وكيلة وزارة الخزانة الأميريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية

في إطار العلاقات الثنائية بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه أمس سعادة سيجال مانديليكر وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية والوفد المرافق لها.

في بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيفة التي عبّرت عن سعادتها لزيارة السلطنة ، من جانبها قدّمت سعادة سيجال مانديليكر شكرها وتقديرها للسلطنة لما من شأنه تعزيز أطر التعاون القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء سعادة سفير الولايات المتحدة الأميركية المعتمد لدى السلطنة.

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