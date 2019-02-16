عقدت بمبنى الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمرتفعات المطار بمحافظة مسقط الندوة السنوية الخامسة لضباط الهيئة وذلك تنفيذاً لخططها السنوية الرامية لتطوير أداء منتسبيها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمجتمع.

ترأس الفعالية اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس الهيئة وبحضورالعميد مدير عام الدفاع المدني.

واستعرض اللواء رئيس الهيئة مؤشرات الأداء نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة وشكر الحضور على جهودهم، وحثهم على بذل مزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ذات الصلة بأعمال الهيئة، بعدها قدم العقيد مدير عام العمليات والتدريب ورقة عمل أوضح فيها ما تم إنجازه في العام المنصرم وما تصبو اليه الهيئة من أهداف تتطلع الى تحقيقها في هذا العام.

وعلى هامش الندوة نفذت الإدارة العامة للعمليات والتدريب تمريناً عملياً تضمن عمليات إنقاذ وإطفاء بالأماكن المغلقة وكذلك المفتوحة إضافة الى فرضية تسرب مادة خطرة، وقد تعاملت الفرق مع فرضيات التمرين باستخدام المشبهات وأليات المحاكاة لواقع التعامل مع مثل هذه الحوادث.

كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف تعقد ندوتها السنوية لعام ٢٠١٩ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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