البحرية تختتم فعاليات التمرين البحري خنجر حاد

ـ التربية والتعليم تعلن نتائج دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

ـ التعليم العالي تعلن تخفيض الحد الأدنى للتقدم للبعثات الداخلية

ـ (60) ألفاً و(737) مولودا سبتمبر الماضي من العمانيين والوافدين

ـ أصحاب مركبات الأجرة يطالبون بإعادة النظر في التعريفة

ـ أربع دول تقدم تصورها لأمانة التعاون حول الخدمات الاجتماعية

ـ توقيع اتفاقية تمويل إنشاء مركز للغسيل الكلوي بالعامرات

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث والأخبار المحلية الهامة والتي ارتأينا عرضها من خلال هذه النافذة وتجميعها لقارئنا العزيز لارتباطها المباشر بحياة الناس ولزيادة معرفة القارئ بالأحداث ووضع الحقائق بين يديه لتسهيل الوصول إليها .

■ أعلنت وزارة التربية والتعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواها للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019م، حيث شهدت نسبة النجاح 80.61% من بين الطلاب المتقدمين للاختبارات كما شهدت رصد 135 مخالفة للضوابط واتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها .

■ أعلنت وزارة التعليم العالي تخفيض الحد الأدنى للتقدم للبعثات الداخلية للبكالوريوس إلى 65% للمعدل العام جاء ذلك خلال استعراض المركز الوطني للتوجيه المهندي مستجدات القبول والابتعاث الداخلي والخارجي للعام الاكاديمي القادم.

■ بدأ 915 طالباً وطالبة من مرحلة الصف العاشر دراسة منهج ستيم عمان وهو نظام تعليمي عالمي مصمم ويهدف المنهج إلى الجمع بين مواد التعليم الأربعة الأساسية (الرياضيات، الهندسة، العلوم، التكنولوجيا) والربط والمزج بينهم بشكل متكامل بطرق إبداعية .

■ طالب أصحاب مركبات الاجرة العامة الجهات المعنية بإعادة النظر في بعض القرارات الذي أصدرتها الوزارة مؤخراً والمتعلقة بتحديد تعريفة أجرة خدمة النقل التي يدفعها الراكب لسائق مركبة الأجرة العامة وقدرها (300) بيسة لكل كيلومتر واحد وبما لايقل عن ريال عماني واحد .

■ أوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد المواليد الأحياء بلغ حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي (60) ألفاً و(737) من العمانيين والوافدين مقارنة مع (90) ألفاً و(371) في العام قبل الماضي وعدد المواليد الأحياء من العمانيين الذكور بلغ حتى سبتمبر من العام الماضي (28) ألفاً و(701)، ومن الإناث (27) ألفاً و(656) بإجمالي (56) ألفاً و(357) ذكراً وأنثى .

■ استعرض مسئول الأوقاف والشئون الدينية خلال لقائهم بأصحاب شركات وحملات الحج في السلطنة مستجدات الحج والنظم المستحدثة في تطوير سير الحج ومنها وضع شاشة إلكترونية للإعلانات ليتمكن أعضاء شركات الحج الاستفادة منها لعرض إعلاناتهم وخدماتهم للحجاج وتأكيد الدفع المسبق للحجاج وسيكون تخليص متطلبات نظام البصمات لغير العمانيين داخل السلطنة .

■ كرّمت جامعة السلطان قابوس أمس 520 من طلابها المجيدين من مختلف كليات جامعة السلطان قابوس حيث تم قبل بدء حفل التكريم افتتاح المعرض المصاحب عن الرحلة الطلابية الحادية والعشرين إلى مملكة إسبانيا الذي تضمن عددًا من الصور التي التقطها الطلبة في مختلف مدن مملكة إسبانيا.

■ بهدف المساعدة فـي خفض الإنفاق الحكومي استعرضت وزارة الصحة خلال لقائها بمندوبي شركات القطاع الخاص بدائرة الاستثمار والتمويل وترسيخ الشراكة بين القطاع العام والخاص ونماذجها في القطاع الصحي.

■ تقدمت أربع دول من مجلس التعاون تصورها للأمانة العامة للمجلس حول الخدمات الاجتماعية التي تستطيع تقديمها لمواطني دول التعاون وتشمل إمكانية دراسة المواطن الخليجي فـي إحدى المدارس أو الجامعات الخليجية الوطنية مجانا وإصدار بطاقة إعاقة خليجية لحصول المستفيد على الخدمات وغيرها من الخدمات..

■ بالتعاون مع المدرسة الأوروبية للجينات البشرية تم بمستشفى جامعة السلطان قابوس تدريب كوادر صحية للتعامل مع العائلات المتأثرة بأمراض جينية ووراثية في عيادة الطب الوراثي للتعامل مع العائلات المتأثرة بأمراض جينية ووراثية بحضور أطباء وممرضين واخصائيين من مختلف التخصصات الطبية من السلطنة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والسودان وجنوب أفريقيا.

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■ أسفرت الحملات الأمنية التي قامت بها شرطة عمان السلطانية في جميع محافظات السلطنة القبض على 284 متسللاً من جنسيات مختلفة خلال شهر يناير الماضي في عدد من ولايات السلطنة لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة ، كما قامت بترحيل 459 متسللاً بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

■ ناقشت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد في السلطنة بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة ممثلة في الصحف الإلكترونية والقائمين على الشبكات والمواقع الإخبارية وعددا من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي وذلك في إطار دراسة اللجنة للموضوع .

■ ناقشت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى إمكانية تركيب أجهزة مراقبة لمعدات نقل المخلفات بحضور مسؤولي بلدية مسقط للاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم حول الرغبة المبداة والمقدمة من أحد أعضاء المجلس بشأن تركيب الأجهزة والآليات المناسبة لتقليص حجم التلوث الناتج عن المخلفات والتخلص الآمن منها .

■ بدأت المديرية العامة للخدمات الصحية بشمال الشرقية تنفيذ فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي تستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري وتتضمن الحملة أنشطة توعية متنقلة في المدارس والقرى ومسيرة صحية وجلسات نقاش .

■ وقعت وزارة الصحة اتفاقية تمويل إنشاء مركز غسيل الكلى بولاية العامرات بتمويل من ورثة عبدالله بن موسى الرئيسي ليمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات الصحية ويقام المركز الجديد على مساحة 1300 متر مربع ويضم 37سريراً ، منها 10 أسرة لحالات العزل بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليون ريال عماني.

■ استضافت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس الدولة لدراسة “السياسة اللغوية في السلطنة واقعها وتحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها عددا من ذوي الاختصاص وناقشت معهم العديد تشخيص واقع اللغة العربية في السلطنة، والجهود العمانية لتقوية دور اللغة العربية في الاقتصاد وصناعة المعرفة، والتجارب العربية والدولية في خدمة اللغة الأم.

■ ناقش المجلس البلدي لمحافظة الداخلية في اجتماعه أمس اعتماد الرفع المساحي للمخططات السكنية الجديدة بعدد من الولايات وتنفيذ مشروع الحديقة العامة بولاية نـزوى وتحسين الأداء والجاهزية لمسلخ نـزوى المركزي او استبداله بآخر حديث.

■ باعتبارها منتجات حساسة ذات خصوصية تسعى وزارة الصحة لتقوية نظم الرقابة على الأدوية البيولوجية وفق النظام العالمي وذلك من خلال تدريب مختصين للتعامل مع تسجيل وتحليل الأدوية البيولوجية وأدوية التقنية الحيوية بغرض مقارنة النظام المتبع وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتقوية هذه المنظومة .

■ اطلع مكتب مجلس الشورى على رد مجلس الوزراء بشأن تقرير مجلس الشورى حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك، حيث تنظر الجهات في معالجة هذا الموضوع كما أوضح الرد الميزات المالية الموفرة لفئة الضمان الاجتماعي .

■ اصدرت بلدية ظفار ممثلة بدائرة الشؤون الهندسية بالمديرية العامة لبلدية صلالة (99) ترخيصا بناء جديد خلال شهر يناير الماضي حيث بلغ العدد (150) طلبا بالإضافة الى (21) تجديدا ترخيص بناء و(133) ترخيصا توصيل خدمات الكهرباء و(40) ترخيصا لتوصيل خدمات المياه و(64) شهادة إتمام بناء وعدد حالات إزالة أنقاض البناء (56) حالة .

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■ افتتاح المبنى الجديد لمستشفى شليم بتكلفة مليون و238 ألف ريال عماني والذي يحتوي على غرفة للولادة وأقسام للترقيد بولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار ويشتمل المبنى الجديد للمستشفى والذي تم بتمويل من شركة نفط عمان على عيادات معاينة المرضى والمختبر والأشعة والصيدلة والتحصين والعناية بالحوامل وغرفة مجهزة للولادة والعلاج والملاحظة وأقسام الترقيد ووحدة للحوادث والطوارئ.

■ اختتمت البحرية السلطانية العمانية مشاركتها في فعاليات التمرين البحري الدولي (أمان19) الذي بدأت فعالياته يوم 8 فبراير الجاري في مدينة كراتشي الباكستانية وشاركت السلطنة في التمرين إلى جانب 46 دولة بسفينة البحرية السلطانية العمانية (الرحماني) .

■ أكدت وزارة البيئة والشئون المناخية بأن جهودها مستمرة من أجل الحفاظ على الأراضي الرطبة وذلك من خلال زراعة أشجار القرم (المانجروف) حيث بلغ عدد الأشجار حوالي 664 ألف شتلة فيما تم خلال الفترة الماضية إعادة تأهيل الأراضي الرطبة التي تدهورت بفعل العوامل المختلفة وتأهيل مواقع جديدة .

■ اختتم الجيش السلطاني العماني مشاركته في التمرين العماني الإماراتي (تعاون ٢) بدولة الإمارات العربية المتحدة مُمثلاً في كتيبة الصحراء بلواء المشاة (٢٣) مع القوات البرية بدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في الكتيبة (٣٢) التابعة للواء زايد الأول.

■ تواصل بلدية مسقط ممثلة في دائرة تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع المديرية العامة لتقنية المعلومات ودائرة الوثائق بمكتب رئيس البلدية المرحلة الثالثة من برنامج العمل التدريبي نظام إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية والذي يشارك فيها عدد من موظفيها .

■ دشن فريق المصنعة الخيري حملته (لست وحيداً) لكفالة الايتام ومن خلالها تم حصر عدد الايتام بقرى الولاية حيث بذل الفريق جهوداً واضحة في دراسة حالات الأيتام وإبراز دور الفريق الذي وضع جل اهتمامه بهذه الفئه العزيزة على قلوبنا.

■ ناقشت اللجنة الصحية بولاية السيب استعدادات وتجهيزات اللجنة للمشاركة في المسابقة الوطنية لمكافحة المخدرات التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة دورية كل سنتين على مستوى اللجان الصحية بمختلف ولايات السلطنة. .

■ أعلنت بلدية صلالة إزالة أكثر من «2000» طن من المخلفات وإنذار 175 محلا تجاريا لمخالفتها اشتراطات النظافة وذلك خلال الحملة التي نفذتها وشملت الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية في عدد من المناطق بصلالة.

■ لتقوم بدورها في دراسة المخططات السكنية أعلنت وزارة الإسكان إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتطبيق الآلية المرحلية للتخطيط والتي تختص بتغيير الاستخدام والارتفاعات والاستحداث واعتماد المخططات العمرانية أو الجيوب التخطيطة واعتماد المخططات العمرانية بعد إسقاط جميع الجهات المعنية بالبنى الأساسية

■ تبدأ الهيئة العامة للمياه مساء الثلاثاء المقبل ولمدة 48 ساعة أعمال التحسينات في أنبوب نقل المياه الرئيسي المغذي لمحافظة الداخلية حيث سيتم قطع المياه عن المحافظة بالتزامن مع عملية الصيانة المخططة لمحطة التحلية في بركاء والتي تغذي محافظة الداخلية وأيضا لتعزيز أداء شبكة المياه في المحافظة وضمان استمرار إمدادات المياه خلال الفترات القادمة.

■ نظمت المستشفى السلطاني مؤتمر الشرق الأوسط الثالث للتعافي السريع من الجراحة بمشاركة مختلف المؤسسات الصحية في السلطنة حيث تم خلال الحلقة عمل نقل مباشر لعدد من العمليات الجراحية للمرضى بهدف الاستفادة من خبرات الجراحين المشاركين والتناقش معهم حول العديد من المواضيع المتعلقة بالعمليات الجراحية .

■ طالبت الشؤون البلدية بالعوابي بتخصيص مواقع لنقل الأتربة ومخلفات البناء وتشغيل الإنارة بدوار الولاية وتخصيص مواقع لنقل الأتربة ومخلفات البناء وذلك خلال اجتماعها وناقشت عددا من المواضيع الخدمية بالولاية من بينها المطالبة بتشغيل الانارة بدوار الولاية وتخصيص مواقع لنقل الاتربة ومخلفات البناء .

■ سجلت إصابات مرض السل في السلطنة خلال السنوات الأخيرة أقل من 10 لكل 100 ألف نسمة جاء ذلك خلال زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية لمحافظة جنوب الباطنة للتعرف على وسائل تسجيل ومكافحة الإصابة بمرض السل ضمن برنامج التحكم بالسل لمتابعة عملية الترصد القائم في البرنامج .