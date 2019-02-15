قائد البحرية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي

غادر البلاد أمس اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية والوفد العسكري المرافق له متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام للمشاركة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2019م) والذي يقام في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 15 وحتى 18 من الشهر الجاري .

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