البحرية السلطانية العمانية تختتم التمرين البحري المشترك ( خنجر حاد )

اختتمت البحرية السلطانية العمانية التمرين البحري المشترك (خنجر حاد) بمشاركة عدد من سفن أسطولها ومجموعة من السفن التابعة لبحريات عدد من الدول الصديقة وبإسناد من طائرات سلاح الجو السلطاني العماني ، وذلك في مياه بحر عمان والذي بدأت فعالياته في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وقد عادت صباح أمس السفن المشاركة إلى قاعدة سعيد بن سلطان البحرية إيذانا بختام التمرين ، والذي يأتي تنفيذه في إطار الخطط التدريبية السنوية التي تنتهجها البحرية السلطانية العمانية وخطط تبادل الخبرات مع بحريات الدول الصديقة في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العمانية ومنتسبيها في مختلف التخصصات البحرية وبما يتماشى والمهام الوطنية المنوطة بها.

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