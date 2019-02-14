السلطنة و(الأوروبي) يناقشان سبل تطوير مجالات التعاون

مسقط ـ العمانية : عقد بديوان عام وزارة الخارجية أمس اجتماع تشاوري بين السلطنة والاتحاد الأوروبي ترأس الاجتماع من جانب السلطنة سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان المكلف بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية فيما ترأس من الجانب الأوروبي سعادة كولين سكلونا نائب مدير عام شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي.

جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير مجالات التعاون بين السلطنة والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات ذات الاهتمام والمصالح المشتركة بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية حضر الاجتماع سعادة السفير ميكيلي تشرفوني دورسو رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين من الجانبين وممثلو الجهات الحكومية بالسلطنة.

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