بحث التعاون العسكري بين السلطنة والولايات المتحدة

تم أمس بحث أوجه التعاون العسكري بين السلطنة والولايات المتحدة الاميركية وسبل تعزيزها ففي هذا الاطار استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح امس الفريق أول جوزيف إل فوتيل قائد القيادة الوسطى الأميركية.

في بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف والوفد المرافق له، من جانبه قدم الفريق أول جوزيف إل فوتيل شكره وتقديره لمعاليه مؤكداً على حرص بلاده لتعزيز كافة أطر التعاون القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، كما تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر المقابلة سعادة سفير الولايات المتحدة المعتمد لدى السلطنة .

كما استقبل معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح امس الفريق أول جوزيف . إل . فوتيل قائد القيادة الوسطى الأميركية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون العسكري القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة اللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني وسعادة سفير الولايات المتحدة الأميركية المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق للضيف.

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