البحرية السلطانية العمانية تواصل فعاليات التمرين البحري (خنجر حاد)

قام صباح أمس اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بزيارة لموقع التمرين البحري (خنجر حاد) والذي تنفذه البحرية السلطانية العمانية في مياه بحر عمان بمشاركة مجموعة من السفن التابعة لبحريات عدد من الدول الصديقة وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العماني، والذي تستمر فعالياته حتى 14 من الشهر الجاري.

وقد اطلع اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية على سير فعاليات التمرين وطرق ووسائل وأساليب تنفيذها بما يحقق الأهداف المتوخاة، فضلا عما يشكله هذا التمرين من فرص لتبادل الخبرات بين أطقم السفن المشاركة، واستمع إلى شرح واف عن سير فعاليات التمرين.

كما زار قائد البحرية السلطانية العمانية السفن المشاركة في فعاليات التمرين واستمع إلى شرحٍ وافٍ عن المهام والواجبات المنوطة بها والأدوار التي تنفذها ضمن خطة التمرين.

رافق قائد البحرية السلطانية العمانية عدد من سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى السلطنة والملحقين العسكرين المرافقين وعدد من كبار ضباط البحرية السلطانية العمانية.

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