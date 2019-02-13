بتكلفة مليون و238 ألف ريال عماني .. افتتاح المبنى الجديد لمستشفى شليم اليوم

شليم وجزر الحلانيات ـ العمانية : يتم اليوم بولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار افتتاح المبنى الجديد لمستشفى شليم وسيرعى الفعالية سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشئون الادارية والمالية.

يشتمل المبنى الجديد للمستشفى الذي جاء بتمويل من شركة نفط عمان وبلغت تكلفته الاجمالية حوالي 1,238 مليون ريال عماني على عيادات معاينة المرضى والخدمات المخبرية والأشعة والصيدلة بالإضافة إلى خدمات التحصين والعناية بالحوامل إلى جانب غرفة مجهزة للولادة. كما يشتمل المستشفى على غرف مجهزة للعلاج والملاحظة وأقسام الترقيد للرجال والنساء والأطفال والخدمات التمريضية ووحدة الحوادث والطوارئ.

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