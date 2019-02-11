ناقشت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد في السلطنة وذلك خلال اجتماعها أمس برئاسة سعادة علي بن أحمد المعشني رئيس اللجنة حيث استضافت اللجنة عددا من أعضاء جمعية الصحفيين العمانية وممثلي الصحف الإلكترونية والقائمين على الشبكات والمواقع الإخبارية وعددا من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي وذلك في إطار دراسة اللجنة للموضوع .

وخلال اللقاء استعرضت اللجنة الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد ودورها في التعامل مع التحديات التي تعترض الممارسين للإعلام الجديد ، وحماية المؤسسات الإعلامية في ظل غياب الضوابط المنظمة إلى جانب ذلك تمت مناقشة ميثاق الشرف الإعلامي ودوره في التعامل مع متطلبات الإعلام الجديد، وضبط التجاوزات التي فرضتها منصات التواصل الاجتماعي كما دارت نقاشات حول التشريعات واللوائح الإعلامية الحالية المتعلقة بموضوع الدراسة ومدى ملاءمتها للواقع الإعلامي.

وتهدف الدراسة إلى المساهمة في إيجاد بيئة تنظيمية لضبط ممارسة الإعلام الجديد بمختلف منصاته ، وتعزيز الجانب المهني والأخلاقي في ممارسة العمل الإعلامي الجديد ، إلى جانب الحد من انتشار الشائعات والممارسات الخاطئة وفق ضوابط محددة وواضحة.

كما تهدف الدراسة إلى ضبط عملية انتشار الحسابات الوهمية ووضع آليه للتعامل مع هذا الوضع ، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لضمان حقوق الممارسين للإعلام الجديد.

كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية الشورى تناقش الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد بحضور عددا من اعضاء جمعية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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