البحرية السلطانية العمانية تنفذ التمرين البحري (خنجر حاد) بمشاركة عدد من بحريات الدول الصديقة

بدأت امس البحرية السلطانية العمانية في تنفيذ التمرين البحري (خنجر حاد) في بحر عمان والذي تستمر فعالياته حتى الرابع عشر من الشهر الجاري وذلك بإسناد من طائرات سلاح الجو السلطاني العماني ومشاركة مجموعة من السفن التابعة لبحريات عدد من الدول الصديقة.

ويأتي تنفيذ هذا التمرين في إطار الخطط التدريبية السنوية التي تنتهجها البحرية السلطانية العمانية وخطط تبادل الخبرات مع الدول الصديقة في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العمانية ومنتسبيها في مختلف التخصصات البحرية، وبما يتماشى والمهام الوطنية المنوطة بها.

هذا وقد أبحرت صباح أمس السفن والأطقم المشاركة في فعاليات هذا التمرين من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية متوجهة إلى مسرح العمليات البحري المحدد لتنفيذ التمرين، حيث تجرى العديد من الفعاليات العسكرية البحرية المشتركة بين السفن والأطقم المشاركة وفقاً للخطة المرسومة للتمرين.

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وتشارك في المهرجان الثقافي بالتمرين البحري الدولي (أمان ١٩) بباكستان

نظمت قيادة البحرية الباكستانية على مرسى السفن في ميناء كراتشي مساء أمس الاول مهرجاناً ثقافياً وفنياً ومعرضاً للمأكولات على شرف الوفود والدول المشاركة ي فعاليات التمرين البحري الدولي (أمان ١٩).

رعى الفعالية الفريق أول ظفر محمود عباسي رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية وبحضور عدد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية لعدد من الدول وكبار القادة والمسؤولين العسكريين الباكستانيين ووفود وأطقم السفن المشاركة في التمرين.

وقد شاركت البحرية السلطانية العمانية في هذا المهرجان ممثلة في طاقم السفينة (الرحماني) بجناح خاص للسلطنة تم خلاله عرض بعض المأكولات العمانية الشعبية وتقديم كتيبات تعريفية عن محافظات السلطنة وملصقات إعلامية تبرز الجوانب السياحية والبيئات والمعالم الأخرى في السلطنة وتقديم الهدايا الرمزية لزوار المعرض، حيث لاقى جناح السلطنة ترحيبا وإشادة من الحضور.

الجدير بالذكر أن السلطنة هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذا التمرين بقطعة بحرية ممثلة في سفينة البحرية السلطانية العمانية (الرحماني) من بين ٤٦ دولة مشاركة.