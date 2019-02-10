وزير الداخلية يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

استقبل معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بديوان عام الوزارة صباح أمس معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يزور السلطنة حالياً.

جرى خلال المقابلة استعراض عدد من القضايا التي تهم العمل الأمني العربي المشترك.

وتأتي زيارة معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب للسلطنة في إطار جولته التشاورية في عدد من الدول العربية تمهيداً لانعقاد الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

حضر المقابلة سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية.

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