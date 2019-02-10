إبراء تحصد المركز الأول في مسابقة الولايات ومنح وصيفا وبدية ثالثا أكثر من 965 ألف زائر عقب 31 يوما...

كتب ـ عبدالله الجرداني وعبدالله الرحبي:

تصوير ـ يوسف العويسي:

أعلنت بلدية مسقط في ختام مهرجان مسقط 2019م (تواصل وفرح) نتائج الولايات الفائزة في مسابقة الولايات في حفل أقيم بمتنزه العامرات العام امس الاول تحت رعاية معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط بحضور عدد من أصحاب السعادة ولاة الولايات المشاركة وأعضاء المجلس البلدي والمسؤولين والمدعوين.

وقام معالي راعي المناسبة بتكريم الولايات الفائزة بالمراكز الأولى عقب البيان الختامي الذي قرأه حسن بن علي البلوشي المشرف العام على المسابقة، وقد جاءت نتائج العروض المتكاملة كالتالي: حصدت ولاية ابراء المركز الأول كأفضل عرض متكامل، وذهب المركز الثاني لولاية منح، ونالت ولاية بدية المركز الثالث، وفي جوائز الاجادة حصلت ولاية مسقط على جائزة الإجادة في المقتنيات الاثرية، وولاية ثمريت على جائزة الإجادة في العادات والتقاليد، وفي تجسيد البيئة البدوية نالت الجائزة ولاية المضيبي، وذهبت جائزة الإجادة في البيئة البحرية لولاية بركاء، وجائزة الاجادة في تجسيد البيئة الزراعية حصلت عليها ولاية وادي بني خالد، أما جائزة الإجادة في الفنون الشعبية ففازت بها ولاية قريات، بينما حققت ولاية المعاول جائزة الإجادة في الحرف والصناعات التقليدية، كما تم تكريم الشركات الراعية للمهرجان وأعضاء اللجنة التحكيمية لمسابقة الولايات.

وأكّد معالي رئيس بلدية مسقط في حفل ختام المهرجان على أن المهرجان أضاف الكثير من البهجة والسرور في نفوس أفراد المجتمع العماني والمقيمين والسيّاح الذين تجاوز عددهم (900) ألف زائر بعد أجواء احتفالية استمرت شهراً كاملاً، حيث استمتع جميع فئات المجتمع من صغار وكبار بالفعاليات والبرامج التي قدمت خاصة تلك الأنشطة المتعلقة بالتراث الشعبي الذي مثلته 21 ولاية من مختلف محافظات السلطنة وكان محل اعجاب من الجميع الذين أشادوا بفعاليات المهرجان.

وقال معاليه: المهرجان يعد مدرسة متكاملة للأجيال الناشئة خاصة للذين يعيشون في المدن لتعريفهم بماضي أجدادهم ومكنونات التراث الذي تحظى به السلطنة منذ القدم، حيث مرّت الأيام سريعا وسننظر خلال الفترة القادمة حول امكانية زيادة فترة المهرجان حتى تتمكن جميع ولايات السلطنة من المشاركة، ففي فترات المهرجان الماضية كانت مشاركة الولايات محدودة وفي هذا العام تم زيادة العدد باعتبار التراث الشعبي عنصر أساسي من عناصر المهرجان.

تضمن حفل الختام عدداً من الفقرات الشيّقة، وفي البداية ألقى خالد بن محمد بهرام مساعد رئيس بلدية مسقط ومساعد رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة لدورات مهرجان مسقط كلمة قال فيها: لقد تزين المهرجان على مدى واحد وثلاثين يوماً بلآلئ مبهرة من الفعاليات المتنوعة والتي لبّت رغبات فئات وشرائح المجتمع والزوّار والسيّاح في جوانب متعددة منها الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والتسويقية، فكان الاقبال في جميع المواقع لافتا ومبهجا ولقد بذل رؤساء اللجان العاملة بالمهرجان الجهد الكبير والحرص الشديد على أداء الأعمال المنوطة بهم بكل كفاءة واقتدار.

وأشاد مساعد رئيس البلدية بالمسابقة التراثية للولايات وبما قدمته إحدى وعشرين ولاية، حيث عرضت كل ولاية مكنوناتها ومفرداتها وتراثها العريق مجسّدة في ذلك مختلف البيئات والشواهد التاريخية.

وقد كشفت البيانات الصادرة من إدارة مهرجان مسقط 2019 أن زوار المهرجان بلغ (965.812) ألف زائر في مختلف مواقع المهرجان بعد 31 يوماً من التألق والإبهار والإشادة بالفعاليات المتجددة والمتنوعة، والحضور الجماهيري الغفير الحاضر من داخل وخارج السلطنة، حيث بلغ عددهم في متنزه العامرات (422.348) ألف زائر، ووصل عددهم (502.215) ألف زائر في متنزه النسيم، بينما بلغ عددهم (41.249) ألف زائر في المواقع الأخرى كمسرح المدينة والجمعية العمانية للسيارات وجمعية الكتاب والأدباء وجمعية التصوير الضوئي ودار الأوبرا السلطانية وجامع السلطان قابوس الأكبر والنادي الثقافي وعدد من المعارض والأروقة والساحات.

وشهد المهرجان اقبالاً منقطع النظير من الزوار الذين توافدوا يوميا للاستمتاع بفعالياته المتنوعة التي شملت الجوانب الثقافية والترفيهية والأسرية والرياضية والفنية واستهدفت كافة الأعمار، ليتسم المهرجان بشمولية البرامج والفعاليات التي راعت التنوع الفكري والميول المختلفة لدى أفراد المجتمع، وبالإضافة إلى ما تم تقديمه خلال فترة المهرجان، ستنطلق فعاليات طواف عمان في 16 فبراير الجاري ويستمر حتى 21 من فبراير لمدة 6 أيام، وهو الحدث الرياضي العالمي الذي يقام ضمن الفعاليات الرياضية للمهرجان.