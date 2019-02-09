وزير الخدمة المدنية يتوجه إلى الامارات لترؤس وفد السلطنة في القمة العالمية للحكومات

غادر البلاد أمس معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية متوجهاً الى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لترؤس وفد السلطنة المشارك في الدورة الثالثة للحوار العالمي للسعادة والدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات المزمع عقدهما بإمارة دبي خلال الفترة من 10 الى 12 فبراير الجاري بمشاركة أكثر من (4000) شخصية من رؤساء الحكومات والقيادات الحكومية وكبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات والقرار والخبراء والمفكرين من القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم.

وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لاستشراف مستقبل الحكومات حول العالم، وسيتخللها عقد جلسات حوار نقاشية وورش عمل وندوات حول مختلف المجالات الادارية، كما انها منصة لتبادل المعرفة بين قادة الفكر ومركز للتواصل بين صناع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني في سبيل تحقيق التنمية البشرية، وسيتحدث فيها مجموعة من أبرز خبراء الادارة الحكومية في العالم من خلال التركيز على تسخير التكنولوجيا للتغلب على التحديات التي تواجه البشرية وعرض أفضل الممارسات والحلول الذكية لمواجهة هذه التحديات في المستقبل, وتسليط الضوء على أنجح التجارب الحكومية على المستوى الاقليمي والعالمي.

ويرافق معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية وفد رسمي يضم كلاًّ من: سعادة الدكتور حماد بن حمد الغافري مستشار وزارة الخدمة المدنية وسعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي وسعادة الدكتور سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية وسعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية وسعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والسيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الادارة العامة والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات وعدد من المسؤولين الحكوميين بالسلطنة.

وكان في وداع معاليه سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية وسعادة خالد علي الطنيجي القائم بأعمال سفارة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وعدد من مسؤولي وزارة الخدمة المدنية.