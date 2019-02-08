الشؤون البلدية بالمصنعة تناقش تأثر مخطط النهضة المرحلتان الثانية والثالثة بوادي جاسم

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

ناقشت لجنة الشؤون البلدية بولاية المصنعة إنشاء السوق الأهلي وتأثر مخطط النهضة المرحلة الثانية والثالثة بوادي جاسم وذلك خلال اجتماعها أمس برئاسة سعادة الشيخ حمود بن حمد الوحشي والي المصنعة رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة حيث تمت مناقشة الرسائل الواردة للجنة من امين سر المجلس البلدي ، بعد ذلك تم استعراض أسماء لجنة الفروسية بالولاية، كما تدارست اللجنة مقترح انشاء السوق الاهلي إلى جانب مقترح إنشاء صندوق للولاية، كذلك استعرضت اللجنة تأثر مخطط النهضة المرحلة الثانية والثالثة بوادي جاسم كما ناقشت اللجنة موضوع العزب وقد استمع سعادة الشيخ حمود الوحشي والي المصنعة رئيس اللجنة إلى آراء ومقترحات اللجنة حيال المواضيع المطروحة.

واستعرض سعادة الشيخ والي المصنعة بحضور مدير دائرة الشؤون الادارية والمالية بالمديرية العامة للثروة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة ومدير دائرة التنمية السمكية بالولاية واعضاء لجنة سنن البحر لملاحظات الصيادين بالولاية المتعلقة بكثرة مخالفات وزارة الزراعة والثروة السمكية للصيادين حول استخدام شباك التحويط.

وناقشت اللجنة كذلك ملاحظة البلدية من قيام بعض الصيادين برمي مخلفات الصيد على الشاطئ مثل أدوات الصيد وغيرها وأوصت اللجنة بقيام اعضاء لجنة سنن البحر بالولاية بالالتقاء بالصيادين وحثهم على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة للشاطئ.

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