تجمعات المياه في تنعم بعبري لوحات وصور بديعة تدعو للراحة والاستجمام

رصد: سعيد بن علي الغافري : تصوير : يحيى الحارثي :

شكلت التجمعات المائية في بلدة تنعم بولاية عبري بعد هطول الامطار وجريان الاودية والشعاب التي شهدتها اجواء السلطنة لوحات جمالية وبديعة رسمت صور ذات بهجة في روابيها وكثبانها الرملية مشهد يجذب السياح والزائرين لصحارينا الثرية بمقوماتها الطبيعية واشجار الغاف والسمر والسدر والنباتات والاعشاب المتنوعة والزاهية التي اينعت اخضرارا بعد ان ارتوت بمياه الامطار وتجمعات الاودية والشعاب التي غمرت المزارع والفيافي والصحاري الواسعة في بيئتنا التي تنفرد بخصوصيتها ومفرداتها الغنية والتي تمثل متنفسا لكل زائريها وقضاء اجمل واسعد الاوقات وخلال زيارتنا لصحراء ولاية عبري بمحافظة الظاهرة استوقفتنا هذه الصور الجمالية على امتداد رمالها الذهبية وهي تمثل مفردة تتجلى بروعتها ونقاءها صورة مكتملة الجمال والتجمعات المائية من البرك التي عكست افق ولون السماء وروعته.

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