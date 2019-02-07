السلطنة وهولندا تعقدان جلسة مشاورات سياسية

لاهاي ـ العمانية : عقدت بمدينة لاهاي الهولندية أمس الأول الجولة السادسة والعشرون للمشاورات السياسية بين السلطنة ومملكة هولندا ترأس الجانب العُماني معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الأمين العام لوزارة الخارجية بينما ترأسها من الجانب الهولندي معالي يوكا براندت الأمينة العامة لوزارة الخارجية الهولندية.بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائي والفرص المتنامية للشراكة والاستثمار بين البلدين الصديقين بما يعزز التنوع الاقتصادي وتبادل الخبرات دعما للمصالح المشتركة والتبادل التجاري والثقافي.كما تطرق الجانبان إلى مجموعة من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها حضر جولة المشاورات عدد من المسؤولين من الجانبين.

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