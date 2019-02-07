فهد بن محمود يستعرض وزير خارجية قبرص العلاقات الثنائية بين البلدين

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس معالي نيكوس كريستودوليديس وزير خارجية جمهورية قبرص الذي يزور السلطنة حاليا، حيث نقل معاليه تحيات فخامة الرئيس نيكوس اناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص وتمنياته الطيبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وحكومته بدوام التوفيق.

وبعد أن رحب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بمعالي الضيف والوفد المرافق له جرى استعراض شامل للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون بينهما في العديد من المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.وقد أعرب معالي نيكوس كريستودوليديس وزير خارجية قبرص عن أهمية هذه الزيارة لما لها من إيجابيات على صعيد تبادل الرؤى حول كافة الأمور، وترسيخ التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدا تقدير بلاده للسياسة المتوازنة التى تنتهجها السلطنة في علاقاتها مع دول العالم مما أكسبها احترام الجميع..كما أشاد معاليه بنتائج لقاءاته مع المسؤولين في السلطنة مبديا ارتياحه لمستقبل العلاقات الوطيدة بين السلطنة وقبرص والحرص المتبادل للارتقاء بها.حضر المقابلة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. كما حضرها سعادة اندرياس بانايوتو سفير جمهورية قبرص المعتمد لدى السلطنة.