السلطنة وقبرص تبحثان تعزيز العلاقات والمستجدات الدولية

وقعت السلطنة مذكرة تفاهم مع جمهورية قبرص في مجال التعليم العالي وقعها عن الجانب العماني معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي وعن الجانب القبرصي معالي نيكوس كريستودوليديس وزير خارجية جمهورية قبرص وذلك خلال استقبال معاليها للوزير القبرصي والوفد المرافق له بمكتبها أمس.

في بداية اللقاء رحبت معالي الدكتورة راوية البوسعيدية بالوفد الزائر وقدمت له نبذة عن التعليم العالي في السلطنة بقطاعيه الحكومي والخاص، والجهود التي قامت بها السلطنة لتطوير منظومة التعليم العالي ، بالإضافة إلى التعريف ببرامج ابتعاث الطلبة العمانيين للخارج كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الممكنة بين السلطنة وجمهورية قبرص في مجالات نقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا ، إلى جانب مناقشة مستجدات اتفاقية التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية للتعليم العالي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية قبرص.

وقد أشارت معالي الدكتورة الوزيرة خلال حديثها إلى الأهمية التي توليها حكومة السلطنة لبرامج الابتعاث الخارجي لرفد سوق العمل بالكادر العُماني المؤهل وفق متطلبات الخطط التنموية المستقبلية للبلاد، وخصوصا ما يتعلق منها بتخصصات الطب وهندسة النقل واللوجستيات وريادة الأعمال والسياحة والتخطيط الاستراتيجي ، مشيرة معاليها إلى برنامج الابتعاث الحالي بين وزارة التعليم العالي بالسلطنة وجامعة نيقوسيا لابتعاث عدد من الطلبة العمانيين لدراسة تخصصات الطب كما تم خلال الاجتماع اقتراح إقامة حلقات علمية مشتركة في إحدى المجالات الأكاديمية بحضور مسؤولين من وزارة التعليم والثقافة بجمهورية قبرص ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات الخاصة في السلطنة.

من جانبه أوضح معالي وزير الخارجية القبرصي اهتمام الجانب القبرص بتوسيع مجالات التعاون مع الجانب العماني في قطاع الاستشارات الأكاديمية والبحث العلمي وبرامج التبادل الطلابي وإيجاد برامج تبادل وتعاون بين الأكاديميين والمختصين في قطاع التعليم العالي بالبلدين من خلال تنفيذ حلقات عمل ومؤتمرات علمية وبحثية مشتركة ، وأشار معالي الوزير إلى ترحيبه بمقترحات التعاون المذكورة مع إمكانية تخصيص عدد من المنح الدراسية مقدمة للطلبة العمانيين من أعرق الجامعات القبرصية ، مضيفا بأن التعاون العلمي المشترك سيعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وفي هذا السياق صرحت لارا بنت غسان عبيدات المديرة العامة للمديرية العامة للبعثات بأنه بهدف رفد السلطنة بالكوادر الوطنية المؤهلة فقد تم إضافة قبرص كجهة ابتعاث وتحديدا جامعة نيقوسيا القبرصية لدراسة التخصصات الطبية في العام الأكاديمي2016/2017م وذلك نظرا لما تتميز به الجامعة من سمعة في جودة برامجها ، وما نالته تحديدا كلية الطب بها من الاعترافات الدولية والكادر الأكاديمي المتميز الذي تعرف به.

كما أن الجامعة ترتبط أكاديميا ببرنامج الطب بجامعة سانت جورج البريطانية وعدد من المؤسسات الاكاديمية الأميركية المرموقة لذا جاء التعاون بين وزارة التعليم العالي وجامعة نيقوسيا ممثلة في كلية الطب لتخصص عدد من مقاعد الطب للطلاب العمانيين المستوفين لشروط القبول للدراسة فيها وذلك نظرا لنجاح تجربة الابتعاث حتى حينه في جمهورية قبرص ، فمن المؤمل تطوير مجالات الابتعاث مع الجانب القبرصي في تخصصات أخرى كالهندسة وتقنية المعلومات بتفرعاتها من خلال دراسة البرامج المقدمة في الجامعات القبرصية وجودتها.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبة العمانيين الدارسين حاليا في قبرص بلغ 22 طالبا وطالبة جميعهم يدرسون في جامعة نيقوسيا في تخصص الطب البشري.