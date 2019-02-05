للاطلاع على سير العمل في إنشاء المبنى قام معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة صباح أمس بزيارة ميدانية لمشروع توسعة مستشفى صحار للاطلاع على سير العمل في المنشآت ثم عقد معاليه اجتماعاً مع مسؤولي المستشفى هذا وقد رافق معاليه خلال الزيارة سلطان بن سيف السعدي مدير عام الخدمات الصحية لمحافظة شمال الباطنة .

ومشروع توسعة مستشفى صحار يتضمن إضافة أسرّة جديدة تصل إلى (268) سريراً موزعة على : وحدة العناية بالقلب، ووحدة العناية بالقلب ما بعد العملية ووحدتي العناية المركزة للكبار والاطفال، والرعاية النهارية، وأقسام غسيل الكلى الدموي والنساء والولادة ، وجناح جراحة القلب ، وغرف الإنعاش والملاحظة والعزل والفحص ، فضلاً عن إنشاء وحدة جديدة للحروق ومسكن للأمهات ومواقف إضافية.

يأتي تنفيذ هذه المشاريع في إطار مشروع يتضمن ثلاثة مشاريع توسعة لمستشفيات السلطاني وصحار ونزوى بتكلفة تزيد عن (40) مليون ريال عماني وقد حرصت الحكومة على نشر الخدمات الصحية وتوفير المستوى المطلوب من الرعاية الصحية الشاملة في مختلف محافظات وولايات السلطنة للمواطنين والمقيمين.

وهذه المشاريع تستهدف إنشاء أو إضافة بعض المباني وإضافة أجهزة طبية جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية لعدد الأسرّة في مختلف التخصصات الأمر الذي سيتيح فرصة استيعاب أكبر للمرضى المنومين فيها مما يسهل عليهم تلقي العلاج المتخصص في مقر سكناهم وبين ذويهم وفي أجواء نفسية تساعد على العلاج دون الحاجة إلى تكبد عناء الذهاب إلى المؤسسات الصحية المركزية في محافظة مسقط .

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يتابع سير العمل في مشروع توسعة مستشفى صحار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.