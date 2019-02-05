جمعيتا المحامين العمانية والبريطانية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

أقيم أمس اللقاء السنوي المشترك بين جمعية المحامين العمانية والبريطانية

حضر اللقاء معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس ادارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي ألقى كلمة تحدث خلالها عن اهمية هذا اللقاء والتواصل بين المحامين العمانيين والبريطانيين والذي يعود بجوانب إيجابية على الطرفين في حماية حقوق المستثمرين والدفع بالاقتصاد نحو مزيد من الانتاج مشيراً الى دور القانون العماني في جوانب حماية الاستثمار الاجنبي.

اشتمل اللقاء الذي حضره عدد من المحامين وممثلي الشركات الكبري على تقديم بعض العروض في المجالات القانونية ومجالات الاستثمار والتعريف بعقود الانتفاع واوجه العمل بها في السلطنة ودور مكاتب المحاماة ومن في حكمها للقيام باعمال التوثيق والتصديق في المجالات المحددة بذلك قانوناً.

بعد ذلك ألقى سعادة المحامي الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية كلمة تحدث خلالها عن أهمية هذا اللقاء الذي أصبح عرفاً يقام سنوياً ويبرز جوانب التعاون بين الجمعيتين.

كما ألقى بول شريدن رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية البريطانية كلمة تحدث خلالها عن اهمية هذا اللقاء ودور مكاتب المحاماة في السلطنة لاستقطاب مجالات الاستثمار في جوانب الاقتصاد المحلي نظراً لاهميتها على الواقع المعزز لمكانة السلطنة اقليمياً، مشيراً الى اهمية اللقاء والهدف هو توثيق العلاقة ما بين القانونيين وما من هذه الاجتماعات من تنمية التعارف والتبادل في المجال القانوني.