استعراض العلاقات الثنائية بين السلطنة والمملكة المتحدة

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بكلية الدفاع الوطني بمعسكر بيت الفلج صباح امس اللورد جيفري جيمس دير نائب رئيس مجلس اللوردات البريطاني والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد رحب رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بنائب رئيس مجلس اللوردات البريطاني والوفد المرافق له، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات الثنائية القائمة بين السلطنة والمملكة المتحدة.

حضر المقابلة المكرم صالح بن محمد الزكواني والمكرم يحيى بن رشيد آل جمعة، وحضرها من الجانب البريطاني سعادة سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة وأعضاء الوفد المرافق للضيف.

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