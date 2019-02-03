بدء فعاليات التمرين العماني الإماراتي المشترك (تعاون 2)

بدأت امس فعاليات التمرين العماني الإماراتي المشترك (تعاون 2) بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمشاركة الجيش السلطاني العماني ممثلاً بقوة من كتيبة الصحراء بلواء المشاء (٢٣) مع القوات البرية بدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في الكتيبة (32) التابعة للواء زايد الاول.

ويتضمن التمرين الذي يستمر حتى 14 من شهر فبراير الجاري عدداً من الفعاليات التدريبية الميدانية وفقاً لطبيعة الأراضي الصحراوية، إلى جانب القيام بالمهام والواجبات الميدانية والتي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى المشاركين أثناء تنفيذ الأعمال العسكرية المشتركة.

تأتي إقامة هذا التمرين في إطار البرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتهدف مثل هذه التمارين إلى رفع الكفاءة القتالية وتنمية المهارات القيادية وتبادل الخبرات وتفعيل خطط التدريب والتمارين المشتركة ودعم أواصر التعاون العسكري المشترك بين السلطنة والدول الصديقة والشقيقة.

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