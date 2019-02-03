وزير الداخلية يتسلم رسالة من نظيره السعودي

تسلم معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية تتعلق بدعوة معاليه لزيارة المملكة .

جاء ذلك خلال استقبال معالي السيد الوزير بمكتبه بديوان عام الوزارة صباح أمس سعادة السفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة.

تأتي هذه الدعوة في اطار العلاقات المتميزة التي تربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

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