اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى تعقد أولى اجتماعاتها

الجيش السلطاني العماني يشارك في تمرين تعاون 2 بالإمارات استعراض التقييم الوطني لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب السلطنة تحقق أعلى ارتفاع عالمي في مدركات الفساد قيادة شرطة محافظة مسقط تحصل على جائزة البحث الجنائي 53% نسبة استجابة الخريجين لمسح التعليم العالي

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث والأخبار المحلية الهامة والتي ارتأينا عرضها من خلال هذه النافذة وتجميعها لقارئنا العزيز لارتباطها المباشر بحياة الناس ولزيادة معرفة القارئ بالأحداث ووضع الحقائق بين يديه لتسهيل الوصول إليها .

■ عقدت اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة وناقشت اللجنة استعدادات اللجنة لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وما ستقوم به من أدوار وفقا للاختصاصات المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى.

■ الجيش السلطاني العماني يشارك في تمرين (تعاون 2) مع القوات الإماراتية في إطار البرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الشقيقة والصديقة ممثلة في قوة من كتيبة الصحراء التابعة للواء المشاة (23) وعناصر الإسناد الملحقة بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .

■ عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لقاءً تم خلالها استعراض ومناقشة نتائج التقييم الوطني للمخاطر المتعلقة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

■ حققت السلطنة أعلى ارتفاع عالمي في قيمة درجات مؤشر مدركات الفساد لعام 2018م الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث ارتفعت السلطنة ثماني درجات في قيمة المؤشر وجاءت بذلك في المرتبة الـ 53 على مستوى العالم في المؤشر الذي يشمل 180 دولة.

■ احتفلت وزارة الإعلام بتكريم الفائزين في مسابقة الإجادة الإعلامية لعام 2018م في دورتها السابعة المخصصة لمجالي الإذاعة والتليفزيون، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الأسرة الإعلامية الثالث (إعلامنا عهد يتجدد)

■ توجت مؤخراً قيادة شرطة محافظة مسقط بجائزة البحث الجنائي في نسختها الرابعة لعام 2018م والتي تمت وفق معايير شملت ثلاثة جوانب أساسية لعمل البحث الجنائي وهي الوقاية ومكافحة الجريمة والضبط، إضافة إلى معايير لقياس الجهد المبذول .

■ بنسبة استجابة فاقت 53% بلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الذي شاركوا في مسح الخريجين الإلكتروني 30 ألفا و269 خريجا بنسبة 53% لعام 2019م وقد بلغت نسبة المشاركين من خريجي العام الأكاديمي 2016/2017 (48%) من العدد الكلي للخريجين المستهدفين فيما بلغت نسبة مشاركة خريجي 2017/ 2018(57%) .

■ نفذت وزارة التنمية الاجتماعية زيارة ميدانية لمشروع مركز التوحد والذي يجري إنشاؤه بمركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين بصور والذي تموله المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ويشتمل المشروع على 8 غرف فردية و3 غرف تشخيص ومتابعة و4 فصول دراسية وسوف يستوعب 60 حالة في اليوم.

■ بطول 1700 متر وبعرض «4» أمتار قامت بلدية مسقط بالعامرات بإنشاء ممرين أحدهما للمشي وآخر لركوب الدراجات بمنطقة المحج وبمحاذاة متنزه العامرات بهدف تعزيز ممارسة هواية المشي وركوب الدرجات الهوائية حيث أنجزت الشركة المشغلة للمشروع نسبة 75% منه.

■ أعلنت اللجنة الوطنية للشباب اختيار أصيلة بنت سالم الحسنية وأمل بنت حبيب الوهيبية لتمثيل شباب السلطنة في برنامج السلطنة للمندوبين الشباب لدى الأمم المتحدة وقد وقع الاختيار بعد إجراء مقابلات لحوالي 20 شابا وشابة تم اختيارهما منهم.

■ قامت جمعية البيئة العُمانية بتنظيم حملة لتنظيف جزيرة مصيرة حيث نجحت في إزالة أكثر من 190 طناً من المخلفات التي تضمنت شبكات ومعدات الصيد والحبال، وأسلاك الصيد والتي تم تجميعها بالتعاون مع عدد من الجهات والمتطوعين.

■ بدأ العمل في مشروع المنتزه الترفيهي بمنطقة سعال بولاية نـزوى والذي يتم تنفيذه بالجهود الذاتية بتكلفة 80 ألف ريال عماني وعلى مساحة 4200 متر مربع ويقع قرب فريق النجوم التابع لنادي نـزوى بمنطقة سعال شرق مركز الولاية.

■ تستقبل السلطنة الشباب المشاركين في المخيم الخليجي التاسع للمرشدات تحت شعار (من أجل عالمها) بمخيم السلطان قابوس الكشفي بالملدة خلال الفترة من 2 وحتى 8 فبراير القادم بمشاركة المرشدات من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

■ أصدر معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بــلدية مسقط قـــرارا بحظر الشي أو إيقاد النار فـي الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة والممرات والمسطحات الخضراء ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة إدارية قدرها (100) ريال عماني مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة كما أصدر قرارا بتنظيـم إقامة مظـلات المركبات أمـام المبانـي السكنية خـارج حـدود قطعـة الأرض.

■ تسعى وزارة الأوقاف والشئون الدينية من أجل توعية المجتمع وخاصة النساء والرجال المتزوجين حديثا والمقبلين على الزواج بكيفية بناء أسرة متماسكة وقوية وذلك خلال حلقة العمل التي تم تنظيمها خلال فعاليات برنامج ملتقى الأسرة بجمعية المرأة العمانية بولاية العامرات.

■ نظم قسم خدمات التمريض بمستشفى السلطان قابوس بصلالة حلقة عمل حول الحالات الحرجة للأطفال بقاعة الاجتماعات بالمستشفى شارك في حلقة العمل 60 من الفئات الطبية والطبية المساعدة من مستشفى السلطان قابوس ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية فى محافظة ظفار .

■ بدأ الرحالة حمود بن حمدان النهدي رحلته التاريخية الخامسة بعنوان (رحلة الأمجاد عمان 48) والتي انطلقت في الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري من ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية باتجاه محافظة مسندم مرورا بمحافظات الداخلية ومسقط وجنوب وشمال الباطنة على ظهر الهجن .

■ تم بمكتب والي صور التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع تأهيل وصيانة وإضافة مرافق لـ 40 منزلا لأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود بولاية صور الحزمة الرابعة بتمويل من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال .

■ ناقشت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى عددا من الموضوعات البيئية التي تتدارسها اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي ومنها اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

■ ناقشت اللجنة الصحية بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية مخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع تناول الاجتماع أهم المؤشرات الصحية كالسكري والضغط والسمنة والبدانة ودور المرأة ومشاركتها في المشاريع المجتمعية بالاضافة الى المبادرات المجتمعية والقرى الصحية.

■ تواصل بلدية ظفار حملتها في مجال النظافة العامة وإزالة الأشجار اليابسة القريبة من خطوط الكهرباء بمدينة صلالة حيث بلغ عدد الأشجار التي تمت إزالتها حتى الآن 290 شجرة نارجيل ولا يزال العمل جارياً على إزالة كافة الأشجار القريبة من خطوط الكهرباء .

■ أقامت مجالس الأمهات بولايتي سمائل وبدبد مؤخراً بحديقة بهجة سمائل معرضاً للأسر المنتجة حيث تضمن المعرض العديد من المنتجات الصناعات الحرفية والقضية والفخاريات، وقسم للكماليات المتنوعة. كما اشتمل المعرض على بعض الفعاليات الثقافية والفنية والإبداعية والعروض المشوقة للأطفال والكبار.

■ ناقشت لجنة الشؤون البلدية بولاية ضنك إطلاق مسابقة الحي النظيف لإيجاد جو تنافسي بين الأحياء السكنية كما ناقشت مقترحا لمشروع سيارة بيع متنقلة خاضعة للإجراءات الرسمية وظاهرة التعدي على إحرامات الشارع العام كما طالبت اللجنة باعتماد المخطط الصناعي المقترح على مدخل الولاية .

■ يعقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018/ 2019م) من الفترة الثامنة يوم الاثنين المقبل وسيتم خلال الجلسة مناقشة تعديلات اللجنة التشريعية والقانونية حول اللائحة الداخلية للمجلس.

■ ناقشت لجنة الشؤون البلدية بولاية مطرح توسعة وادي دارسيت ومناقشة آلية تنظيم وقوف مركبات الأجرة على الطريق البحري وتطوير الطرق والدوارات والجسور الى جانب توسعة وادي دارسيت ومناقشة آلية تنظيم وقوف مركبات الأجرة على الطريق البحري بالولاية.

■ طالب أعضاء المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة بإنشــاء سـوق للخضار والفواكــه بولاية الخابورة وتوفـير طبيب بيطري لسـوق الأسماك بولاية شنـــاص وتوسعة شبكة المياه في المنطقة الصناعية بولاية صحم وتكملة الأجزاء المتقطعة على طريق الباطنة الساحلي في ولايتي لوى وشناص .

■ ناقشت لجنة الشؤون البلدية بالعامرات تنظيم العمل في المباني السكنية للأغراض التجارية ومقترحات إنشاء حدائق الأحياء السكنية ومقترح خدمة النطاق العريض ورصف بعض الشوارع وإنارة عدد من الأحياء السكنية وتهيئة ومعالجة الطرق الترابية.

■ أوصت اللجنة الوطنية للتدبير المتكامل لنواقل الأمراض والإسراع في إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتدبير المتكامل لنواقل الأمراض والتأكيد على ضرورة بناء القدرات في مجال التقصي الحشري ومكافحة نواقل الأمراض .

■ وقعت وزارة التربية والتعليم اتفاقية لتنفيذ توليد الطاقة الكهربائية عن طريق تركيب ألواح الطاقة الشمسية بمدرسة حافظ بن سيف بولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة ومن المتوقع أن يكون النظام قادراً على توليد طاقة بقوة تتراوح بين “ ثمانين” كيلو وات إلى “مائة” كيلو وات يومياً .

■ نظم مجلس البحث العلمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم التقييم الأولي لفئة المبتكر الناشئ في جائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه في دورتها الثالثة، بمجمع الابتكار مسقط تضمن التقييم استعراض (30) مشروعا ابتكاريا .

■ انتهت وزارة الاسكان من بناء (168) وحدة سكنية ومسجد ومجلس ومرافق عامة بقيمة تقارب (7) ملايين ريال مشمولة بالخدمات الأساسية كالطرق والكهرباء وأعلنت أن هناك مشاريع مماثلة قاربت على الانتهاء وأخرى جاري تنفيذها بعدد من المحافظات.

■ نفذت الهيئة العامة للصناعات الحرفية معرضاً حرفياً لمنتجات برامج (كفايات حرفية) والتي تم تنفيذها في عام 2018 بمختلف محافظات السلطنة حيث ركزت الهيئة خلال هذا المعرض إلى إذكاء الجانب التسويقي والترويجي لمنتسبي البرامج التأهيلية وتعزيز قدرة المنتجات الحرفية على المنافسة .

■ تم افتتاح مسجد البلد الطيب بمنطقة حي التراث الشمالي بولاية نـزوى وقد بُني هذا المسجد على نفقة الأهالي وأصحاب الأيادي البيضاء وبُني على مساحة 1990 متراً مربعاًويتسع المسجد لأكثر من 800 مصل بجانب مصلى للنساء يتسع لـ (41) مصلية .