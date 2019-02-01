الصحة تنصح باتباع إجراءات السلامة الوقائية أثناء العطس والسعال متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الحادة...

بعد اكتشاف 4 حالات جديدة بفيروس كورونا

كتب ـ وليد محمود :

أعلنت وزارة الصحة الأسبوع الماضي تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بمرض كورونا وقالت الوزارة في بيانها : إن عدد حالات الإصابة وصل إلى 18 حالة منذ العام 2013م .

ويعرف مرض كورونا بأنه مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الحادة وأوضحت الوزارة أن هذه الحالات تتلقى علاجها في المستشفيات المرجعية وأكدت على استمرار دورها في مكافحة المرض من خلال آليات الرصد الوبائي المعمول بها في السلطنة .

وأكدت جاهزية جميع المستشفيات للتعامل مع هذه الحالات كما تباشر وزارة الصحة مع غيرها من الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة وتهيب الوزارة من المواطنين والمقيمين الالتزام بإجراءات الوقاية لمكافحة العدوى وسلوك العادات الصحية السليمة عند التعامل مع العطس والسعال .

ومرض كورونا هو مرض تنفسي عبارة عن مجموعة من الأمراض مثل نزلات البرد الشائعة والأمراض التنفسية الحادة مثل التهاب الشعب الهوائية وكان أول ظهور له في السلطنة عام 2013م وهذا المرض يصيب أكثر المسنين والأطفال ومن يعانون من أمراض القلب وينتقل المرض بالاحتكاك المباشر بالشخص المصاب سواء عن طريق الملامسة أو المصافحة بالأيدي أو استنشاق الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس ولمس فم وأنف وعينين المصاب .

وتتكون الأعراض مثل احتقان الأنف والحلق والصداع والسعال والحرارة العالية وضيق التنفس والإسهال وقصور في أداء معظم أعضاء الجسم وفي بعض الأحيان يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

ويتمثل علاج المرض بالوقاية حيث إنه لم يكتشف حتى الآن علاج لهذا المرض ولكن يحتاج المرض إلى الراحة التامة وعدم ملامسة المرضى والتغذية السليمة وشرب السوائل الساخنة وتناول الأدوية التي تخفف من درجة الحرارة والمسكنات والحصول على حمام ساخن واستنشاق الأبخرة الساخنة والاهتمام بالنظافة الشخصية واستعمال المناديل أثناء العطس ولبس الكمامات أثناء التجمعات والراحة التامة وعدم تعريض الآخرين للإصابة بتجنب المصافحة واللمس والبعد عن الناس أثناء العطس والسعال وتناول الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات والنوم والراحة لساعات كافية .

وتعتبر فصيلة فيروسات كورونا من الفيروسات التي قد تسبب طائفة من الأمراض المنقولة من الإنسان للحيوان وتتراوح نزلات البرد الشائعة ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحادة من نفس فصيلة الفيروس سارس الذي اجتاح العالم 2003 إلا أن سرعة انتشار فيروسات كورونا محدودة الانتشار حتى الوقت الراهت .

وقد سمت بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية كون أن أول ظهور لها كان في دول الشرق الأوسط منذ مطلع العام 2012م وتتشابه أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيروس كورونا مع التهابات الأنفلونزا كالعطس والكحة والتهابات الجيوب الأنفية .

ومن الممكن أن تزداد حدة الأعراض فتسبب ارتفاع الحرارة والتهاب قناة التنفس العلوية والتهاب المعدة والأمعاء والإسهال والتهاب الدماغ والإصابة الحادة بالجهاز التنفسي السفلي والالتهاب الرئوي عند الأطفال والمسنين وكذلك إصابة المثبطين مناعيا.