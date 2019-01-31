السلطنة وباكستان تعقدان اجتماعات اللجنة المشتركة

مسقط ـ العمانية :

عقدت اللجنة العُمانية – الباكستانية المشتركة أمس اجتماعها السابع بالمعهد الدبلوماسي الذي يأتي تأكيدًا للعلاقات التاريخية القائمة بين السلطنة وجمهورية باكستان الإسلامية والشعبين الصديقين وتوطيدًا لأواصر التعاون القائمة بينهما.

ترأس الاجتماع عن الجانب العُماني معالي يوسف بن علوي بن عبد اللهالوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية فيما ترأسه عن الجانب الباكستانيمعالي مخدوم شاه محمود قرشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين خاصة

فيما يتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وسُبل تطويرها حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين العُماني والباكستاني.