فهد بن محمود يستقبل وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس معالي مخدوم شاه محمود قرشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، رئيس الجانب الباكستاني في اجتماعات الدورة السابعة للجنة العُمانية – الباكستانية المشتركة..

حيث نقل معاليه تحيات فخامة الرئيس الدكتور عارف الرحمن علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وتمنياته الطيبة لجلالته ، وللحكومة بدوام التوفيق، وللشعب العُماني المزيد من التقدم والنماء.في بداية اللقاء تم استعراض الجوانب ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية الارتقاء بها في العديد من المجالات، وقد أكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد الحرص الذي توليه السلطنة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وبما يجسد عمق العلاقات التاريخية التي تربط بينهما كما تم أيضا استعراض الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد أعرب معالي الضيف عن سعادته والوفد المرافق بهذه الزيارة لما لها من إيجابيات على صعيد التشاور وتبادل الرؤى حول العديد من الأمور، وأشار إلى تقدير بلاده لما حققته عُمان بقيادة جلالة السلطان المعظم من تطور شامل على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيدًا بالمواقف المتوازنة للسلطنة، كما أكد معاليه أهمية المباحثات التي أجراها مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ، والمسؤولين في السلطنة، مبديًا ارتياحه لما توصلت إليه تلك اللقاءات من نتائج طيبة على مستقبل علاقات التعاون العُمانية ـ الباكستانية.حضر المقابلة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وسعادة السفير علي جاويد سفير جمهورية باكستان الإسلامية المعتمد لدى السلطنة.