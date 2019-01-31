صلالة-«الخليج 365»:

ضمن جهودها الخدمية في تعزيز عناصر البنية الأساسية في مختلف ولايات المحافظة تنفذ بلدية ظفار ممثلة بدائرة الطرق الإنارة المرحلة الأولى من أعمال إنارة الطرق الداخلية بنيابة جزر الحلانيات بولاية شليم وجزر الحلانيات بالتعاون مع مكتب نائب الوالي ورئيس مركز خدمات بلدية شليم وجزر الحلانيات وتشتمل هذه الأعمال على إنارة جميع الطرق الداخلية بالنيابة ضمن خطة بلدية ظفار التنموية لتوفير خدمات إنارة الطرق وتعزيز عوامل الأمن والسلامة على شبكات الطرق الداخلية بهذه النيابة .

كانت هذه تفاصيل خبر بدء تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال إنارة الطرق الداخلية بجزر الحلانيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.