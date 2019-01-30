وزارة الإعلام تحتفل بتكريم الفائزين في مسابقة الإجادة الإعلامية لعام 2018م في ملتقى (إعلامنا عهد...

كتب ـ عيسى بن سلام اليعقوبي :

تصوير ـ حسين بن علي المقبالي :

احتفلت وزارة الإعلام أمس بتكريم الفائزين في مسابقة الإجادة الإعلامية لعام 2018م في دورتها السابعة المخصصة لمجالي الإذاعة والتليفزيون، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الأسرة الإعلامية الثالث (إعلامنا عهد يتجدد) تحت رعاية معالي محمد بن الزبير مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي وبحضور عدد من أصحاب السمو وأصحاب المعالي وأصحاب السعادة والمشاركين في فعاليات الملتقى ، وذلك بالمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس .

هدفت المسابقة إلى تقدير إسهامات العاملين في مختلف المجالات العاملة وتحفيزهم على الإجادة في الأعمال التي يقدمونها خدمة لرسائلهم الإعلامية، وتعزيزا للتنافس بينهم في مختلف المجالات العلمية ، كما تسعى لتشجيع طلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي على تقديم أعمال إبداعية تسهم في تطوير مجالات العمل الإعلامي بالسلطنة.

كما أقامت الوزارة معرض اللوحات الفنية الذي يتكون من عشر لوحات فنية تستعرض بعض الأغاني الوطنية ذات الشهرة الواسعة في فترة السبعينات والثمانينات، وصممت هذه اللوحات بحيث تظهر الفنانين بإطار تليفزيوني قديم تعبيرا عن الجانب التاريخي للأغنية وتكريما لهؤلاء الفنانين ودورهم العميق في صناعة الوجدان الجمعي ومواكبة الأحداث المهمة من عمر النهضة الحديثة للسلطنة ، بالإضافة للوحات الفنية المصممة التي تصاحب كل لوحة مقطوعاتها المسويقية الخاصة بها ، وتكون مرتبطة بالفنان والأغنية المؤداة وتأتي هذه اللوحات ضمن مشروع تقوم به وزارة الإعلام لجمع الأغاني الوطنية العمانية وإعادة عرضها بمفهوم الواقع المعزز ليستطيع المتلقي التفاعل مع هذه الأعمال .

هذا وقد تم خلال الحفل تدشين عدد من الإصدارات ، وهي كتاب عمان 2018 تصدره وزارة الإعلام ويلقي الضوء على أبرز المنجزات التي تحققت خلال مسيرة النهضة العمانية ، ويضم أحد عشر موضوعا ، أما الكتاب الثاني سلطنة عمان مراكز متقدمة في المؤشرات العربية والدولية والذي تصدره وكالة الأنباء العمانية فهو يغطي الفترة من أكتوبر 2017 حتى نوفمبر 2018 ويتضمن 55 مؤشرا وتقريرا حققت فيها السلطنة مراكز متقدمة أما الكتاب الثالث عمان قوافي من السماء للكاتب خميس المحاربي فهو يوثق السلطنة في 530 صورة مثبت عليها تاريخ التقاط الصور من خلال رحلات التصوير الجوي بالطائرة العمودية منذ عام 1997م وحتى عام 2018م ويؤرخ الكتاب الرابع الروزنامة العمانية للكاتب محمد المرجبي الأحداث العمانية المهمة التي حدثت في السلطنة أو لها ارتباط بها ، كما أنه توثيق لذاكرة الأيام العمانية بمنهج علمي .