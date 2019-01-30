اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى تناقش استعداداتها للفترة التاسعة

عقدت اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة صباح أمس اجتماعها الأول بمقر اللجنة برئاسة فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، وفي مقدمتها استعدادات اللجنة لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وما ستقوم به من أدوار وفقا للاختصاصات المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، وكل ما من شأنه تسيير أعمالها وفق الاختصاصات المحددة لها.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات تشكلت بقرار من معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رقم:(5 /2019) برئاسة فضيلة الدكتور خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من: فضيلة محمد بن سالم بن محمد الأخزمي قاضي المحكمة العليا ـ رئيس محكمة الاستئناف بمسقط، وفضيلة بدر بن محسن بن حمد الراشدي قاض بمحكـمة الاستئـناف بمسقـط، وفضيلة ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي المستشار بمحكمة القضاء الإداري، والدكتور أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي مساعد المدعي العام، والدكتور الشيـخ شهاب بن أحمد بن عـلي الجابري مستشار الوزير للشـؤون القانونـية بوزارة الداخلية، ومال الله بن خمـيس بن خلفان الوهـيبي باحث قانوني أول بوزارة الداخلـية وسامي بن محسن بن سعيد الدغيشي باحث قانوني ثان بوزارة الداخلية مقـرر اللجنة.

وتضطلع اللجنة بعدد من الاختصاصات منها الإشراف على الانتخابات والفصل في الطعون الانتخابية والرقابة على عمل لجان الانتخابات وما تصدره اللجنة الرئيسية للانتخابات من قرارات أو تعاميم واعتماد النتائج النهائية للتصويت.

كما عقدت اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة اجتماعها الأول أمس برئاسة سعادة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون رئيس اللجنة.

تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات المتعلقة بالجوانب الإعلامية وإعداد الخطة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة سواء الاعلام المقروء أو المسموع أو المرئي بالإضافة للإعلام الإلكتروني.