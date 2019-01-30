وزير المكتب السلطاني والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يستقبلان وزير الشؤون الخارجية الباكستاني

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه أمس معالي مخدوم شاه محمود حسني قريشي وزير الشؤون الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية والذي يزور السلطنة حاليا لترؤس اجتماعات الدورة السابعة للجنة العمانية ـ الباكستانية المشتركة.

في بداية اللقاء رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بمعاليه والوفد المرافق له، مؤكدا عمق العلاقات بين السلطنة وجمهورية باكستان الصديقة، من جانبه أشاد معالي مخدوم شاه بمتانة العلاقات مع السلطنة كما تم خلال اللقاء بحث سبل تنمية وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بمكتبه أمس معالي مخدوم شاه محمود قريشي وزير الشؤون الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.وقد استعرض الجانبان خلال المقابلة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها وأكدا أهمية المضي قدمًا في سبيل تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك حضر المقابلة عدد من المسؤولين من الجانبين العُماني والباكستاني.

تأتي هذه الزيارة بمناسبة اجتماعات الدورة السابعة للجنة العُمانية – الباكستانية المشتركة التي تبدأ اليوم حيث يترأس الاجتماع عن الجانب العُماني معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية فيما يترأسه عن الجانب الباكستاني معالي مخدوم شاه محمود قريشي وزير الشئون الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية والتي ستناقش مجالات التعاون خاصة ما يتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين العُماني والباكستاني وتأكيدًا للعلاقات التاريخية القائمة بين السلطنة وجمهورية باكستان الإسلامية والشعبين الصديقين وتوطيدًا لأواصر التعاون القائمة بينهما.