بدء فعاليات مؤتمر الرعاية الصيدلانية التاسع الاثنين القادم

تحت شعار (التميز في الممارسة الصيدلانية) تبدأ يوم الاثنين القادم أعمال مؤتمر الرعاية الصيدلانية التاسع، الذي تنظمه وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتموين الطبي على مدار ثلاثة أيام.

وسيرعى الفعالية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مشارك من الكوادر الطبية والصيدلة والفئات الطبية الأخرى، وذلك بمركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وسيسلط المؤتمر الضوء في جلساته على العديد من الموضوعات المهنية المتعلقة بالممارسة الصيدلانية المستقبلية المتطورة، بمشاركة (58) متحدثاً دولياً وإقليمياً ومحلياً من اجل تحقيق الجودة والفعالية في إدارة العمل الصيدلاني بمهنية، وتفعيل الرعاية الصيدلانية بصيدليات المجتمع من خلال طرح 45 ورقة عمل محلية ودولية، بالإضافة إلى اربعة عشر حلقة عمل صيدلانية وصحية وثلاث جلسات حوارية، ومشاركة 30 ملصقاً علمياً مُعدّاً من قبل الممارسين والطلبة، كما يصاحب المؤتمر تنظيم معرض من قبل الشركات المصنعة للأدوية والمؤسسات التخصصية بقطاع الصيدلة وبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويعد مؤتمر الرعاية الصيدلانية التاسع من أبرز المؤتمرات المتخصصة في مجال الصيدلانية، ويحظى بمشاركة دولية وإقليمية واسعة تضم مسؤولين من مختلف المنظمات الدولية المتقدمة في مجال الممارسة الصيدلانية المتمثلة في منظمة الصحة العالمية (WHO) والجمعية الصيدلانية الملكية البريطانية0(RPS) و الاتحاد الدولي للصيادلة (FIP) والجمعية الأميركية لصيادلة النظام الصحي (ASHP)، وكل من معهدي الممارسات الدوائية الأمنة الأميركي والكندي (ISMP USA) (ISMP Canada) والشبكة الدولية للسلامة الدوائية (IMSN)، والرابطة الأوروبية لصيادلة المستشفيات (EHAP)، ومستشفى كليفلاند أبوظبي، مما أثمر في تحقيق برنامج متكامل يرتقي بالخدمة المقدمة للمرضى إلى أعلى المستويات المهنية المتخصصة وتطبيق معايير عالمية للرعاية الطبية، الأمر الذي سيثري هذا المؤتمر بالكثير من التجارب والممارسات والخبرات العالمية، كما سيسلّط المؤتمر الضوء على العديد من الموضوعات المهنية المتعلقة بالممارسة الصيدلانية المستقبلية المتطورة والمسار المهني للصيادلة وفرص ومجالات العمل المتاحة للصيادلة.