التأكيد على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وسلامتهم وترشيد الإنفاق في الاجتماع الدوري لقيادات...

استعراض مؤشرات الأداء وتقديم عرض حول برامج تدريب مكافحة الاتجار بالبشر

في إطار اللقاءات الدورية التشاورية لاستطلاع آراء القيادات الصحية في محافظات السلطنة حول كل ما يتعلق بالنظام الصحي عقدت وزارة الصحة أمس اجتماعا بحضور وكلاء الوزارة ومديري عموم الخدمات الصحية ومديري المستشفيات بمحافظات السلطنة وعدد من المسئولين بديوان عام وزارة الصحة .

وقد اطلع الاجتماع برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة على سير الخدمات الصحية والتركيز على جودة الخدمات وسلامة المرضى وترشيد الإنفاق والتقدم في مؤشرات الأداء.

هدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على عدد من الموضوعات المتعلقة بسير الخدمات الصحية والتركيز على جودة الخدمات وسلامة المرضى وترشيد الإنفاق والتقدم في مؤشرات الأداء.

واستعرض الدكتور كاظم بن جعفر بن سليمان مدير عام الرعاية الطبية التخصصية أداء الأطباء ومؤشرات أداء المستشفيات ، ونبذة عن نظام الوايزن ، فيما قدم مديرو عموم الخدمات الصحية بمحافظات مسقط والداخلية والبريمي ومسندم وظفار وجنوب الباطنة نتائج مؤشرات أداء الخدمات الصحية والموارد البشرية في محافظاتهم.

من جانبها قدمت الدكتورة قمراء بنت سعيد السريرية مدير عام مركز ضمان الجودة دراسة تحليلية اقتصادية عن الاستخدام الأمثل للأشعة المقطعية والفحوصات المختبرية ، كذلك استعرض الاجتماع تقرير الرصد والمتابعة لعام 2017م (العام الثاني للخطة الخمسية)، وتقديم عرض مرئي عن النظام الإلكتروني (أجيال) الخاص بالمواليد والوفيات ، وعرضاً مرئياً آخر حول آلية العمل بشأن القرار الوزاري المتعلق بتشكيل فريق عمل حصر وتوزيع الدرجات الشاغرة في الوزارة.

كما قدم مستشار التطوير بالوزارة أحمد الخنجي مشروع إعداد برامج تدريبية متخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر للعاملين بوزارة الصحة بعد ذلك ناقش معاليه واصحاب السعادة المواضيع الصحية والإدارية والفنية المختلفة ذات الصلة مع الحضور واستمعوا منهم إلى استفساراتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم حول سير العمل بالخدمات الصحية في السلطنة.

وفي ختام الاجتماع وجه معاليه لضرورة التعاون والمضي قدما بالعمل متمنيا للجميع التوفيق وثمن معاليه الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها الموظفون لتحقيق المصلحة العامة للعمل.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع الموسع يُعقد مرتين في العام لتسليط الضوء على مختلف المواضيع المتعلقة بسير الخدمات الصحية.