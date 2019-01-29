السلطنة الثالثة عربيا في مؤشر مدركات الفساد والـ 53 عالميا في مؤشر يضم 180 دولة

في المحليات 30 يناير,2019 نسخة للطباعة

قفزت 15 مرتبة على المستوى العالمي

مسقط ـ الخليج 365:

حققت السلطنة أعلى ارتفاع عالمي في قيمة درجات مؤشر مدركات الفساد لعام 2018م الصادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية، حيث ارتفعت السلطنة ثماني درجات في قيمة المؤشر وجاءت بذلك في المرتبة الـ 53 على مستوى العالم في المؤشر الذي يشمل 180 دولة كما وقفزت السلطنة خمس عشرة مرتبة على مستوى العالم، والذي يمثل ثاني أعلى ارتفاع عالمي بعد جمهورية غامبيا وبهذا الارتفاع جاءت السلطنة في المرتبة الثالثة عربياً.

وذكر المكتب الوطني للتنافسية ان السلطنة حصلت على 52 درجة من 100درجة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 ، مقارنة بـ 44 درجة عام 2017م ، موضحاً ان المنظمة استندت في تقييم السلطنة إلى البيانات والتقارير التي أصدرتها ستة مؤسسات دولية وهي: تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقرها سويسرا، ومؤسسة برتلسمان، التي تقيس مؤشر التحول الديموقراطي والتنمية الاقتصادية، ومقرها ألمانيا، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية وهي معنية بتصنيف مخاطر الدول وتتبع مجموعة الإكونومست البريطانية، ومؤسسة البصيرة العالمية التي تأسست في أميركا، بالإضافة إلى مؤسسة خدمات المخاطر السياسية ، ومعهد أنواع الديمقراطية الذي يستضيفه قسم العلوم السياسية بجامعة جوتنبرج بالسويد، بالتعاون مع معهد كيلوج للدراسات الدولية بجامعة نوتردام بالولايات المتحدة.

وقال المكتب الوطني للتنافسية أن هذه النتائج تعكس الجهود التي تبذلها السلطنة في التصدي لمدركات الفساد الأمر الذي كان له دور واضح في المكانة التي وصلت إليها السلطنة إقليمياً وعالمياً. مبينا المكتب أن السلطنة ممثلة في المكتب الوطني للتنافسية تعمل على إيجاد بيئة اعمال محفزة وداعمة للاقتصاد الوطني الامر الذي يعزز من تنافسية السلطنة في منظومة المؤشرات الدولية، ويساهم في بناء القدرات الوطنية في مجال تعزيز التنافسية وتحليل التقارير الدولية، إلى جانب قياس ومتابعة تقييم القدرة التنافسية للسلطنة على المستويين الوطني والإقليمي والدولي ويعمل المكتب الوطني للتنافسية كذلك في اقتراح السياسات والقوانين اللازمة لتحسين تنافسية السلطنة والعمل مع كل الأطراف سعياً لتحقيق رؤيتها.

وبيّن المكتب الوطني للتنافسية أن مؤشر مدركات الفساد يستند إلى 13 استطلاعاً وتقييما أجراه خبراء لتحديد درجة مدركات الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليماً على مستوى العالم ، وذلك عن طريق إسناد درجة تتراوح بين صفر والذي يمثل الأكثر فسادا و (100) والذي يمثل الأكثر نزاهة. وذكر المكتب أن الدنمارك ونيوزيلندا تصدرتا المؤشر حيث حصلتا على درجتي 88 و87 على التوالي.