جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يستضيف محاضرة حول عمل شركة تنمية نفط عمان

في المحليات 30 يناير,2019 نسخة للطباعة

أكدت على دورها في تنمية المجتمعات المحلية بمناطق الامتياز

في إطار سعي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لتعزيز البناء المعرفي لمنتسبيه ومواكبة المستجدات ذات الصلة باختصاصاته بما يسهم في كفاءة تحقيق الأهداف، وتعزيزاً لمبدأ الشراكة والتعاون القائم بين الجهاز والجهات المشمولة برقابته ، تم تحت رعاية معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس الجهاز، وبحضور سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب الرئيس استضافة الإدارة التنفيذية بشركة تنمية نفط عمان بحضور الفاضل راؤول ريستوشي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان وعدد من المسؤولين بالإدارة العليا للشركة وذلك بتاريخ 29 يناير 2019 في مقر الجهاز، وذلك لتقديم محاضرة بعنوان (دور شركة تنمية نفط عمان في رفد الاقتصاد العماني)، وبحضور عدد من مدراء العموم والمدراء وأعضاء وموظفي الجهاز.

قدم المحاضرة عبدالأمير العجمي الرئيس التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عمان وبدأ بالحديث عن الإطار العام للشركة الذي يرمي إلى تحقيق أعلى مراتب الأداء، وتحقيق فوائد طويلة المدى للمساهمين والموظفين والمجتمع العماني، بما يتوافق والمبادئ الراسخة للشركة المتمثلة في الصدق والأمانة والاحترام، بالإضافة إلى استعراض بعض الإحصائيات التي تتضمن الأرقام والنتائج التي حققتها الشركة في خلال السنوات المنصرمة.

كما تضمنت المحاضرة استعراض مسيرة التنمية المستدامة في منطقة الامتياز رقم (6) والأهداف المستقبلية المرجو تحقيقها ، وعرضت الشركة جهودها في سبيل تحقيق أعلى المعايير الجودة والحرص على استدامة الموارد ووقف الهدر بهدف تعزيز كفاءة العمل إلى جانب جهود الشركة في تنمية الكادر البشري واستخدام أحدث التقنيات ومراعاة أعلى مستويات الأمن والسلامة.

تطرقت المحاضرة أيضاً إلى الحديث عن القيمة المضافة المحلية للشركة وذلك من خلال استعراض استراتيجيتها للأهداف الوطنية ومدى التزامها بتعزيز الاستفادة من السلع والخدمات المحلية، وتحسين قدرات الكادر الوطني سواءً للعاملين بالشركة أو بالشركات المتعاقد معها إضافة إلى رفع تنافسية الشركات المحلية من أجل ضمان تحقيق الاستدامة لأعمال هذه الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دور الشركة الرائد في تنمية المجتمعات المحلية في مناطق الامتياز بشكل خاص وفي السلطنة بشكل عام، كما تناولت المحاضرة أيضاً جهود ومبادرات ومشاريع الشركة في مجال الطاقة المتجددة ومن بينها مشروع مرآة ، ومشروع مستنقعات القصب ، ومشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والمشاريع الأخرى .