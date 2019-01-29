الرحالة حمود النهدي يواصل رحلته التاريخية الخامسة من إبراء لمسندم على ظهر الهجن

بعنوان (رحلة الامجاد عمان 48)

ـ الرحلة تستمر 48 يوميا وتمر بـمحافظات شمال الشرقية ومسقط وجنوب الباطنة وشمال الباطنة

ـ حمود النهدي : الرحلة تجسيد للتراث العماني الأصيل وتجربة للعودة لتاريخ الأجداد ورسالة ولاء وعرفان للوطن والسلطان

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :

يواصل الرحالة حمود بن حمدان النهدي رحلته التاريخية الخامسة بعنوان (رحلة الأمجاد عمان 48) والتي انطلقت في الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري من ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية باتجاه محافظة مسندم مرورا بمحافظات الداخلية ومسقط وجنوب وشمال الباطنة على ظهر الهجن في تجسيد للموروث العماني الأصيل والارتحال بالهجن من محافظة لأخرى ،في رحلة تستغرق 48 يوما

وقد وصل الرحاله أمس إلى ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة قادما من ولاية السيب بمحافظة مسقط في خط سير الرحلة وفق الجدول المعد لهذه الرحلة بعد مروره على ولاية بدبد بمحافظة الداخلية ،حيث أقيم للرحالة حفل استقبال بمكاتب أصحاب السعادة الولاة بالولايات التي يمر عليها في خط سيره ، ومن المتوقع حسب البرنامج أن يصل اليوم إلى ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة .

وقال الرحالة حمود بن حمدان النهدي : هذه الرحلة هي الرحلة الخامسة والتي أعبر فيها عن الحب والولاء لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حيث تعيش السلطنة في عهده الميمون الزاهر في خير وسلام ،حيث تعم التنمية ربوع البلاد شاملة كافة أوجه الحياة الكريمة للمواطن ، وهذه الرحلة هي تجسيد للموروث العماني الأصيل الذي كان عليه الآباء والأجداد حيث كانوا يتنقلون من ولاية إلى أخرى ومحافظة إلى أخرى بالهجن .

وأضاف النهدي : خلال ارتحالنا نتبع العادات والتقاليد القديمة في كافة تفاصيل الرحلة ،حيث نمر في خط سيرنا بالطرق القديمة التي كانت تسير عليها قوافل الهجن قديما والدروب التي سلكها الأسلاف قبلنا بين الأودية والجبال مرورا بضواحي النخيل والأودية ، وعندما لا نجد طريقا قديما نسلك عليه نسير بمحاذاة الطرق الرئيسية التي تسير عليها المركبات بحيث نوجد نوعا من التفاعل بين الرحلة والجمهور ومستخدمي الطريق ونوصل رسالة مفادها أن الآباء والأجداد كانوا يستخدمون الهجن وغيرها من الدواب في تنقلهم حتى لا ننسى تراثنا .

وأشار الرحالة إلى أن أحد الشباب يرافقه في رحلته مستخدما السيارة التي تحمل المؤونة من مواد غذائية وأعلاف خاصة بالهجن مثل البرسيم والتمر والشعير حيث نلتقي في نقطة معينة ونقضي مع بعض فترة الاستراحة ونطعم الهجن وجباتها بشكل منتظم حتى لا يصيبها العياء وتحافظ على صحتها وتحمل مسافة الرحلة .

وأوضح النهدي : تبدأ رحلتنا مع بزوغ الشمس وبعد أن نصلي الفجر ونقوم بإعداد القهوة على بالطريقة القديمة على موقد النار ونطعم الهجن الوجبة الصباحية ونضع الزانة والشداد على ظهورهن ونتأكد من وضعه بالطريقة الصحية نشد عليها ونتوكل على الله لنواصل المسير ، وفي فترة الضحى نبحث عن شجرة سمر كبيرة ظليلة أو عود غاف أو سدر ظليل وننيخ ركابنا ونتناول القهوة والتمر وفي بعض الأحيان يشاركنا أحد المارة من الأهالي ونتبادل أطراف الحديث بعد أخذ المناشد (العلوم والأخبار) ونتبادل الحديث .

وقال : نقضي فترة الظهيرة تحت ظل الأشجار ونقوم بإعداد وجبة الغداء بأنفسنا إذا لم يأت أحد من الأهالي بالولايات والمناطق التي نمر عليها ويستضيفنا ، مشيرا إلى أن الكثير من الأهالي يقدمون لنا واجب الضيافة إلا أننا في كثير من الأحيان نفضل تناول وجباتنا بالطريق التي نعدها وحتى أيضا لا نتأخر عن موعد الانطلاقة .

وخلال فترة المساء وقبل غروب الشمس نبحث عن مكان للمبيت فيه ونقوم بإشعال النار للتدفئة ونعد القهوة والشاي وما يتيسر لوجبة العشاء وبعد صلاة العشاء نتبادل أطراف الحديث وفي كثير من الأحيان يأتينا ضيوف من أهالي الولايات التي نمر بها ونتبادل معهم الأحاديث وفي معظمها عن الرحلة وعما شاهدناه خلال رحلتنا وما صادفنا من مواقف .

وقال الرحالة حمود بن حمدان النهدي : إن هذه النعمة التي من الله علينا في السلطنة والمتمثلة في الأمن والأمان حيث تبيت بالليل في أي مكان تشاء ولا يتعرض إليك أحد ولا يضايقك أحد وتبيت وتنام في البراري والسيوح وأنت في أمن وأمان فهذه بحد ذاتها نعمة من نعم الله علينا والواجب أن نشكر الله عز وجل عليها وأن نحافظ عليها ما حيينا وندعو الله دائما أن يديم على جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الصحة والعافية والعمر المديد فهو الذي أسس أركان هذه الدولة التي نعيش فيها بأمن وأمان ، وقد مررنا بعدد من المحافظات جبال وسيوح وأودية وفي كل تلك الأيام والليالي ننام في البر ولم يمسسنا أي أذى ولله الحمد .

وفي الختام توجه الرحالة حمود بن حمدان النهدي بالشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية والأهالي التي ساهمت في التسهيل للرحلة التاريخية التي يصلها معربا عن بالغ شكره لمكاتب أصحاب السعادة الولاة في الولايات التي مر عليها على حسن استقبالهم وتشجيعهم له .

وكان الرحالة النهدي قد بدأ مشوار تراحاله على ظهور الهجن في عام 2014م بمناسبة العيد الوطني الـ 44 المجيد والتي كانت من ولاية إبراء إلى ولاية البريمي ثم قام بالرحلة الثانية في عام 2016م من ولاية إبراء إلى ولاية السويق مرورا بنيابة سمد الشأن وولاية إزكي ونيابة الجبل الأخضر وولاية سمائل وولاية بدبد ووادي المعاول ونخل والعوابي والرستاق وصولا إلى ولاية السويق ، وفي عام 2017م قام النهدي بالرحلة الثالثة برحلة بعنوان (رحلة السلام في وطن السلام) من ولاية إبراء إلى ولاية صلالة بمحافظة ظفار بعد ذلك قام في عام 2018م بالرحلة الرابعة من ولاية إبراء إلى جزيرة مصيرة ،لتأتي الرحلة الحالية (الخامسة ) إلى محافظة مسندم .