الاحتفال بتخريج المتدربين العمانيين الحاصلين على الرخصة الكهربائية

في المحليات 30 يناير,2019 نسخة للطباعة

بنسبة نجاح 80%

اختتمت مجموعة نماء المشروع التدريبي للفنيين الكهربائيين ضمن برنامج القيمة المحلية المضافة بمقر شركة تنوير إحدى شركات مجموعة نماء تحت رعاية سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل.

في بداية الحفل ألقى ماجد بن سالم الرحبي مدير البرامج الكهربائية والقيمة المحلية المضافة بمعهد نمو لتنمية المهارات كلمة أكد فيها أن فكرة المشروع أتت بعد دراسة قامت بها مجموعة نماء وذلك بعمل إحصائيات لعامي 2016 و 2017 بعدد العمانيين المتقدمين للحصول على الرخصة الكهربائية حيث بلغ عددهم 200 متقدم إلا أن نسبة النجاح لم تتجاوز 5 % .

وأضاف : خرجت الدراسة بتوصيف كامل لأهم التحديات التي تواجه العمانيين وتقف عائقاً دون حصولهم على الرخصة الكهربائية وكان من أهمها وأبرزها عدم الإلمام بالمواصفات الكهربائية العمانية القياسية التي تهتم بالتسليك الكهربائي داخل المباني بالإضافة إلى الخبرة العملية الميدانية وعليه ارتأت المجموعة ممثلة في إدراتها العليا أن تنظم برنامجا متكاملا يمكن العمانيين الباحثين عن عمل من الحصول على الرخصة الكهربائية وذلك للحاجة الماسة التي تتطلب وجود اليد العمانية المتقنة في هذا القطاع الحيوي الواعد.

وقد استهدف البرنامج 75 مشاركا في عام 2018 وفق معايير معينة للدخول في برنامج تأهيل الكهربائين ضمن برنامج القيمة المحلية المضافة لمجموعة نماء، وقد شمل البرنامج دورات عملية مكثفة يقدمها مدربون عمانيون أكفاء .

وها نحن اليوم نحتفل بتخريج المشاركين بالبرنامج ، حيث نرى وبشكل جلي أن البرنامج قد أتى ثماره المشرفة مع أول نسخة تقدمها المجموعة حيث ارتفعت نسبة المرخصين بعد الانتهاء من المشروع إلى نسبة تتجاوز 80% وقد بلغ عدد الذين تمكنوا من دخول سوق العمل ستين مرخصا تنوعت من خلالها مساراتهم العملية بين الالتحاق بشركات المجموعة والشركات المسجلة والعمل الحر بالبدء بتكوين شركات صغيرة ومتوسطة.

كما تواصل مجموعة نماء ترسيخ مفهوم القيمة المحلية المضافة كجزء من الأهداف الاقتصادية لسياسة الاستدامة للمجموعة من أجل تطوير الموارد البشرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل المعرفة والمعلومات من خلال مبادرات وبرامج المجموعة.

جدير بالذكر أن المشروع يتلخص في تعزيز معارف وإمكانات الفنيين الكهربائيين ومساعدتهم على تلبية متطلبات التراخيص في قطاع الكهرباء والتي ستساعدهم على تجاوز الإختبارات اللازمة ومن ثم تمكينهم من العمل مع المقاولين العاملين في مجموعة نماء أو بإنشاء شركاتهم الخاصة. حيث نظمت مجموعة نماء المشروع التدريبي لتأهيل الفنيين الكهربائيين ابتداءً مايو وإلى مشارف نهاية عام 2018 وذلك للارتقاء بقدرات ومهارات الكوادر المهنية العمانية وتمكينها في مجال الكهرباء كما تطلعت المجموعة من خلال هذه المبادرة إلى زيادة نسبة الفنيين الكهربائيين العمانيين العاملين في شركات المتعاقدين مع شركات المجموعة إلى 20 % إلى جانب العمل والمساهمة في تحقيق أهداف القيمة المحلية المضافة في السلطنة.

وقد تم تقديم المشروع التدريبي عن طريق معهد نمو لتنمية المهارات ، إحدى شركات مجموعة نماء، لـ 75 متدربا تم توزيعهم على أربع دفعات في مختلف فترات المشروع تضمن المشروع التدريب العملي والنظري في عدة مواضيع أبرزها التعريف بمجال الهندسة الكهربائية والصحة والسلامة والبيئة، والتدريب العملي للموصّلات الكهربائية، إلى جانب دورة المقاييس الكهربائية في السلطنة، بالإضافة إلى مواد أخرى ذات العلاقة.