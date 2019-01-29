وزير الدولة ومحافظ مسقط يستقبل عضو الجمعية الوطنية الفرنسية

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط بمكتبه أمس معالي جيروم شارتيه عضو الجمعية الوطنية الفرنسية جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، كما أوضح معاليه الدور الذي تقوم به محافظة مسقط في خدمة المجتمع وما تشتهر به ولايات المحافظة من معالم تاريخية وحضارية وسياحية.

من جانبه أعرب الضيف الفرنسي عن سروره بزيارة السلطنة ، وشكره وتقديره على حسن الاستقبال ، مُشيدًا بالنقلة النوعية والحضارية التي شهدتها السلطنة والنهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في إرساء علاقات التعاون مع الدول الأخرى.

كما أوضح خلال لقائه الدور الذي تقوم به مدينة باريس كتجربة سياحية فريدة لما تحتويه من زخم فني وثقافي ، باعتبارها مركزًا حضاريًا عالميًا تتصدر معالمه السياحية قوائم مركز الجذب السياحي في العالم حضر المقابلة سعادة السيد نائب محافظ مسقط وسعادة السفير الفرنسي المعتمد لدى السلطنة.

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