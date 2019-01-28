قرار منع الشوي في الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ هدفه منع الأذى وتنقية البيئة في تلك السلوكيات

ما بين الارتياح والبحث عن بديل

ـ بلدية مسقط : زيادة الغرامة لـ 100 ريال ردعا للمخالفين وخطة لتجهيز بدائل للشوي

أدى قرار منع الشوي في الحدائق والمتنزهات والشواطئ لارتياح بين المقيمين بجوار هذه الأماكن الذين عبروا عن الرضا بهذا القرار نظرا لأن هذه الممارسات كانت تؤذيهم في مساكنهم وبيوتهم ناهيك عن تلويثها للبيئة والضرر الذي تحدثه هذه الممارسات على المسطحات الخضراء لكن آخرون عبروا عن عدم الرضا وطالبوا بلدية مسقط بإيجاد البديل لهذه الأماكن .

وقد أوضح أحمد بن سليمان العبري مدير الدراسات القانونية ببلدية مسقط أن هذا القرار جاء ضمن الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تنظيم عملية الشَّيَّ أو إيقاد النار في الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة والممرات والمسطحات الخضراء وذلك بمنع الشّي في المتنزهات والشواطئ العامة والممرات والمسطحات الخضراء بهدف عدم الإضرار بالمسطحات الخضراء وكذلك عدم إزعاج مرتادي المتنزهات والشواطئ العامة والقاطنين في الأحياء السكنية القريبة من هذه المواقع.

وحول الغرامة الإدارية (100) ريال عماني لمن يخالف هذا القرار فجاءت مشددة وفقا لحملات التفتيش الحضري والحملات التوعوية التي يقوم بها المعنيون بالبلدية ، حيث كانت الغرامات المقررة (غرامة إدارية مقدارها 20ريالا عمانيا) ومع ازدياد هذه الظاهرة ارتأت البلدية زيادة العقوبة بما يتناسب مع الأضرار التي تنتج عن القيام بعملية الشَّيَّ أو إيقاد النار في المتنزهات والشواطئ العامة ومنها حرق المسطح الأخضر وكذلك الشكاوى التي ترد إلى البلدية من مرتادي تلك المواقع والقاطنين في الأحياء السكنية القريبة من المتنزهات والشواطئ العامة وذلك بسب انتشار الأدخنة لذلك رفعت الغرامة الإدارية إلى 100 ريال عماني مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة ، وتدعو البلدية جميع مرتادي تلك المواقع للالتزام بها حفاظا على المظهر العام ونظافة المواقع وعدم إزعاج مرتادي المتنزهات والشواطئ العامة.

وقد أوضح مصدر مسئول ببلدية مسقط بأن هناك جهودا تبذل من جانب البلدية ومؤسسات القطاع الخاص من أجل توفير البديل وفور تجهيز هذه القائمة والأماكن البديلة المعدة للشي سوف تقوم البلدية بالإعلان عنها ولكن هذا القرار تم بناء على الأضرار الواقعة على الأهالي والمواطنين الذين يرغبون في الاستمتاع بالأجواء بدون الروائح الكريهة الناتجة عن الشي وغيرها من الأضرار البيئية التي تتعرض لها الأجواء والبيئة خاصة مع التجهيزات السياحية التي تبذلها بلدية مسقط من أجل تطوير تلك المسطحات الخضراء على الشواطئ والمتنزهات لكي توفر سبل الراحة للمرتادين الذين يرغبون في الاستمتاع بأجواء الشواطئ والمتنزهات والحدائق.