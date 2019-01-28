وزير الصحة يبحث استعدادات عقد مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات

خلال استقباله رئيسه التنفيذي

بحث معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة خلال لقائه أمس الدكتور إيرك د. رودنبك الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات خلال شهر نوفمبر من العام الجاري . .

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجال الصحي كما تم استعراض ومناقشة استعدادات وتحضيرات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة لانعقاده حيث تم تشكيل لجنة مركزية تساندها لجان علمية وإدارية وذلك للإعداد والتحضير لانعقاد المؤتمر المذكور وإنجاح أعماله حضر الاستقبال عدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

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