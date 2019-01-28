ألقت محاضرة عن دور المؤسسة

استضافت كلية الدفاع الوطني صباح أمس بمقر الكلية سعادة الدكتورة نومفويو نوكوي الأمين العام لمؤسسة الدول المطلة على المحيط الهندي وكان في استقبال سعادتها لدى وصولها مقر الكلية اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ووجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك مرحباً يزيارتها للسلطنة.

وقد أعربت سعادة الدكتورة الأمين العام لمؤسسة الدول المطلة على المحيط الهندي عن سعادتها لزيارة السلطنة ، وإتاحة الفرصة لها لإلقاء محاضرة بالكلية عن (مؤسسة الدول المطلة على المحيط الهندي ودورها في تحقيق التنمية والسلام العالمي).

وقد بدأت سعادة الدكتورة محاضرتها باستعراض سياسة وجهود المؤسسة والتنوع الثقافي والديني والاقتصادي الذي تتمتع به كافة الدول الأعضاء ، كما استعرضت سعادتها فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتغيرات التي شهدتها المنطقة المطلة على المحيط الهندي والفرص المتاحة في المنطقة لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم والسياحة وأمن وسلامة البحار.

كما أشادت سعادتها بجهود وأدوار السلطنة المهمة في المنظمة والمتمثلة في (وحدة دعم صيد الأسماك) التي تقوم بمهام جمع البيانات والصيد غير القانوني بمنطقة المحيط الهندي.

بعد ذلك أشارت إلى دور السلطنة في مجال التمكين والترويج لقطاع السياحة والمستقبل الواعد لهذا النوع من الاستثمار، وتحدثت عن إمكانية إنشاء مركز يعنى بموارد السياحة يكون مقره السلطنة.

كانت هذه تفاصيل خبر كلية الدفاع الوطني تستضيف الأمين العام للدول المطلة على المحيط الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.