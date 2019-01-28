لقاء بالوفود الإعلامية الدولية الحاضرة لتغطية فعاليات مهرجان مسقط 2019

استقبل خالد بن محمد بن عمر بهرام مساعد رئيس بلدية مسقط لشؤون الخدمات مساعد رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة لدورات مهرجان مسقط 2019 بمكتبه عدداً من ممثلي الوسائل الإعلامية العربية والدولية الذين تستضيفهم البلدية من أجل المشاركة في تغطية فعاليات مهرجان مسقط 2019م وذلك حرصاً على إبراز المهرجان في مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والخارجية، ومن أبرز هذه الوسائل الإعلامية المشاركة في تغطية فعاليات المهرجان: التلفزيون العربي، إذاعة مونت كارلو، جريدة أخبار اليوم المصرية، جريدة العرب اللندنية وميدل إيست اون لاين، مجلة المجلة.

وتناولت اللقاءات التي جرت مع ممثلي الوسائل الإعلامية استعراض أبرز فعاليات وأنشطة المهرجان وإسهام الإعلام ودوره في تغطية هذا الحدث عبر مختلف وسائله المرئية والمقروءة والسمعية، وعبر منصات النشر الالكتروني، من أجل إبراز فعاليات المهرجان، وما تزخر به السلطنة ومحافظة مسقط بشكل خاص، كما قام الإعلاميون بجولات لزيارة عدد من المعالمالسياحية والتاريخية والتنموية، وأهمية تناولها في الجانب الإعلامي والترويجي للسلطنة، وأشادوا بالاهتمام الذي توليه بلدية مسقط بالمهرجان وتجدد مضامينه وفعالياته وتعدد مواقعه،والتنوع الذي يشهده المهرجان فيالمجالات الترفيهية والاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية والجهد الذي تبذله البلدية بجانب الاختصاصات الخدمية التي تشرف عليها، وأعرب الإعلاميونعن سعادتهم بما تنجزه البلدية من تقدم ملحوظ وتقديم الخدمات المرموقة والمشاريع التنموية التي تنفذها البلدية وما تزخر به العاصمة العمانية من معالم حضارية وبيئة جمالية نظيفة.

الجدير بالذكر أن عدداً من الوسائل الإعلامية قد حضرت لتغطية المهرجان ومنها: تلفزيون قطر، إذاعة صوت الخليج، التلفزيون الكويتي، جريدة الشرق القطرية، جريدة الأنباء الكويتية، جريدة الجزيرة السعودية، وجريدة الأيام البحرينية.

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الفنان التشكيلي سالم المحروقي يعرض رسوماته في النسيم

كتب ـ يوسف السالمي: تصوير ـ سماح الرواحية:

تحتضن أروقة متنزه النسيم العام أحدالفنانين التشكيليين، الذي يحيط به الصغار والكبار من مرتادي المهرجان، للحصول على رسمة لوجوههم تبدع بريشة محترف.

سالم بن عبدالله المحروقي فنان تشكيلي تحدى إعاقته السمعية، وامتلك الثقة الكافية للدخول في مجال الفن التشكيلي، بقوة الإرادة والعزيمة والإصرار كان له ما أراد، فصنع بأعماله الجميلة أروع الصور، واللوحات ذات القيمة الفنية، ضمن ثلة من الفنانين التشكيليين المعروفين محلياً.

بدأ سالم المحروقي برسم لوحات لشخصيات معروفة، كما أتقن في رسم الوجوه لمن يرغب، وبذلك حقق نجاحات عديده تشهد له، وعن الألوان المستخدمة في رسوماته تحدث قائلاً: لقد استخدمت العديد من الألوان، ولكنني أرغب بالتنويع وتجريب ماهو جديد، ولم أعتمد على نوع واحد محدد في عملي.

وعن رسم البورتريه الذي أبدع فيها بقلم الرصاص أضاف: أستطيع أن أنهي رسمها في زمن قدره 20 دقيقة في حلة مُبهرة، ويكاد الناس أن يتخيلوا بأنها صورة قد التقطت بعدسة مصور محترف.

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المهرجان بهدف تعزيز الثقافة التأمينية

658 زائرا لركن التأمينات الاجتماعية بمتنزه العامرات

بلغ عدد زوار ركن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمتنزه العامرات بنهاية الأسبوع الماضي حوالي (658) زائراً وذلك ضمن فعاليات مهرجان مسقط 2019، كما أجري السحب الأول والسحب الثاني والذي يأتي ضمن أنشطة الركن الأسبوعية، حيث يقوم الزوار بالإجابة على عدد من الأسئلة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية في إطار تعزيز المعرفة حول أنظمة وقوانين التأمينات الاجتماعية، ليتمكنوا من دخول السحب الأسبوعي والذي يقام في يوم الجمعة من كل أسبوع.

الجدير بالذكر أن التأمينات الاجتماعية تهتم بتوصيل المعلومة ونشر المعرفة عبر محور نشر ثقافة التأمينات الاجتماعية من خلال مشروعات ومبادرات تتفق مع الأدوات والوسائل الإعلامية بهدف بناء محتوى إعلامي حول مفاهيم الحماية الاجتماعية والقيم السليمة وتأسيس مضامين ذات صلة بالتأمينات الاجتماعية.

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معرض درة الخليج منصة للأسر المنتجة ورائدات الأعمال

كتبت ـ نبيلة دشيشة: تصوير ـ إلهام الكلبانية:

مازال معرض درة الخليج لرائدات الأعمال يستقطب المزيد من الزوار بمتنزه العامرات والذي تنظمه مؤسسة الشيخة لتنظيم المعارض.

وتقول فاطمة بنت الشيخ باعمر: تشارك بالمعرض أسر نسائية منتجة وأخرى مؤسسات صغيرة يصل عدد المشاركات إلى 56 مشاركة يُستعرض فيها أعمال منزلية وعلامات تجارية خاصة برائدات أعمال طموحات بالمزيد والمزيد من الترويج لمنتجاتهن عبر مهرجان مسقط 2019 وذلك لمدة أسبوع، وقد نظمنا سابقا معارض من هذا النوع بمهرجان صلالة الترفيهي وأخر على مستوى دولي.

ومن الأسر المنتجة المشاركة (بحر الفخامة للعطور والبخور من صلالة) حيث حرصت أم هيثم على الحداثة في منتجاتها فلديها مجموعة سيروم خالية من الكحول وقطرات معطرة للجسم وعطور الدانتيل والفرو بأسعار خاصة لزوار مهرجان مسقط إلى جانب بخور الظفاري المصنوع بأيدي حرفية بالمنازل.

أما المصممة هدى عبد المعين وصاحبة مؤسسة طلة العز فشاركت بمجموعة عبايات جذبت النسوة الزائرات بتنوع تصاميها وأسعارها المناسبة وتعتبر هذه المشاركة الثالثة لها بمعرض درة الخليج ، وتهدف هدى من وجودها بمهرجان مسقط الترفيهي 2019 إلى الترويج لعلامتها التجارية ( طلة العز) لمختلف مناطق السلطنة.

وتشارك أيضا ( البخور الملكي والمقام للعطور) بمجموعة بخور وعطور رائعة تزاحمت عليها النسوة منها العروس والقمة وهيا و ملكة العود وجوهرة الليل.

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تواجد فاعل لمجموعة الإيثار للعمل التطوعي في النسيم

كتب ـ محمد الحسني: تصوير ـ سعود الحسني:

تأتي مشاركة مجموعة الإيثار للعمل التطوعي ضمن المؤسسات الحكومية والخاصة في اطار فعاليات مهرجان مسقط بتقديم مجموعة من أعمال الأسر المنتجة مثل الفخار والمنسوجات بمختلف الأنواع والأشكال مع عرض عدد من الكتيبات والمطويات للتعريف بأعمال ومناشط فريق مجموعة إيثار التطوعية.

وتعتبر مجموعة الإيثار من المجموعات التطوعية التي تدخل تحت مظلة فريق السيب التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بولاية السيب الغير ربحية والتي تأسست عام 2013م، حيث تقوم بخدمة ومساعدة الآخرين رغبة في نيل الأجر والثواب استجابة للحس الإنساني والشعور بالآخرين والتفاعل معهم من خلال الاشتراك في مناشط وفعاليات العمل التطوعي.

وتهدف المجموعة من المشاركة التعريف بأعمالهم التطوعية ونشر ثقافة العمل التطوعي والقيام بأداء خدمات مجتمعية من خلال تقديم المساعدات للأسر المعسرة في المجتمع وكفالة الأيتام ومساعدة الأسر المنتجة ودعمها بمشاريع وفق ميولها واهتمامها.

ولمجموعة الإيثار التطوعية العديد من المشاركات الداخلية مثل المشاركة في حملات التبرع بالدم ومهرجان مسقط وفي مختلف المناسبات الدينية والوطنية إلى جانب المشاركات الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة وإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

يذكر أن المجموعة حصلت على العديد من الجوائز والهدايا والشهادات التقديرية من جهات مختلفة.

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(الصحة) تشارك بفعالية توعويةحول صحة الفم والأسنان بالنسيم

كتبت ـ سعاد البلوشية: تصوير ـ إلهام الكلبانية:

يستقبل أطباء أسنان وصحة الفم في جناح المديرية العامة للخدمات الصحية بمسقط والتابع لوزارة الصحة، ضمن مشاركتهم السنوية في الخيمة المخصصة للجهات الحكومية بمهرجان مسقط، يومياً مجموعة من الزوار مرتادي الجناح،ممن يرغبون في استزادة المعرفة بصحة الفم ونظافة الأسنان وأمراض اللثة، لاسيما العائلات والأسر التي يعاني أطفالها من مشاكل تتعلق بالأسنان، وخاصة في سن الرضاعة (الأسنان اللبنية).

حيث تشمل المشاركة توافر خدمة الفحص الطبي المجاني للفم والأسنان، وتعزيز علاقة الأطفال بطبيب الأسنان، لكسر الخوف الذي يعتري الكثير من الأشخاص عند ارتياد عيادات الأسنان، مع برنامج منوع من المسابقات التوعوية والمحاضرات التثقيفية، والمشاهد الحية حول صحة الفم والأسنان، عبر توضيح الطريقة الصحيحة لاستخدام الفرشاة ومعجون الأسنان باستخدام مجسمات تعكس نماذج للأسنان، لأغراض تعليم الأطفال الطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان، إلى جانب حث الأفراد على أهمية استعمال الفرشاة مرتين في اليوم الواحد على الأقل صباحاً ومساء، مع تقديم هدايا رمزية وتشجيعية يومية للجمهور، ذات مدلولات صحية مثل: الفرشاة والمعجون.

وحول هذ أكدت كلٌّ من الدكتورة عديلة البلوشية فنية صحة الفم والأسنان، والدكتورة عائشة المسكرية طبيبة اسنان بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمسقط أن مشاركة وزارة الصحة ممثلة في فعاليات المهرجان بمتنزه النسيم تهدف للوصول إلى أكبر عدد من الجهور، لأغراض نشر الثقافة السليمة بشأن الحفاظ على الصحة العامة للفم وللأسنان بشكل خاص، واكتساب مهارات وعادات تنظيف الفم والأسنان، من خلال تقديم النصح والتوجيه المناسب لاستشارات الزوار، مشيرة إلى أن مهرجان مسقط مناسبة وطنية يمتزج فيها عمق التاريخ المجيد بالحاضر الزاهر والغد المشرق، متمنيه أن تحقق هذه المشاركة النجاح المنشود، باعتبار أن فعاليات المهرجان تحظى بمشاركات وإقبال محلي متنوع، موضحة أهمية التغذية الصحية المفيدة لصحة الفم والأسنان، والمخاطر الناجمة عن تناول المشروبات الغازية ومساوئ أنماط التغذية الخاطئة التي قد تسبب مشاكل في الأسنان على الأفراد عامة ومرضى السكري على وجه التحديد.