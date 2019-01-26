الخليج 365 والفلسفة الاعلامية

منذ انطلاقتها مع بدايات عصر النهضة المباركة والوطن الصحيفة الرائدة والمتميزة تسجل في كل عام يمر عليها قصة نجاح تنفرد بخصوصيتها في تناول الاحداث والمواضيع المتنوعة المحلية والعربية والعالمية وأيضاً الاعلانية والتسويق من خلال كوكبة مميزة ومتخصصة من الصحفين والمراسلين والفنيين والطاقم الاداري والتحريري والذي يجد كل العناية الفائقة والدعم المتكامل والمتواصل من اعلى قمة هرم هذه الصحيفة ألا وهو ربان اشرعتها صاحب الامتياز والمدير العام ورئيس تحريرها الاستاذ محمد بن سليمان الطائي والذي سخّر كل الامكانيات والجهد في جعل الخليج 365 منبر فكر وشعاع مضئ ووهج لمنظومة العمل الاعلامي بكل معطياته حتى اصبحت الخليج 365 تتجلى بجماليات حليتها وتنفرد بسياسة عملها الصحفي الذي اكسبها هذا الود والعلاقة الحميمة مع قرائها ومحبيها وعلى مدى 49 عاماً من مسيرة عملها كان لـ (الخليج 365) قصة من النجاحات عايشناها جميعاً حتى اصبحت اليوم تتبوأ المكانة المرموقة في محيط الصحافة العربية والعالمية وتحتل صدارة المراكز بين الصحف وهذا لم يحدث بمحض الصدفة بل نتيجة عمل دؤوب وجهد متواصل ومراحل تطويرية في كل مجالاتها.

ونحن نحتفل بمرور 49 عاماً على صدور (الخليج 365) صحيفتنا الغالية السعادة تغمر قلوبنا وفرحتنا لاحدود لها، فكلماتنا عاجزة عن وصف المشهد ومداد قلمنا مهما خطّ من حروف ومشاعر فيظل مقصرّاً في تعابيره لوصف ملحمة العمل وفلسفته وسرد قصة النجاح والكفاح في مسيرة العطاء على امتداد السنوات ويبقى لنا أن نرفع أكف الضراعة لله عزوجل بأن يبارك هذه المسيرة الصحفية المميزة والمتميزة وأن يكتب لها النجاح والفلاح في كل خطواتها وأن يحقق لها الخير في خدمة هذا الخليج 365 العزيز وقيادته الحكيمة وأن يمنَّ الله سبحانه وتعالى بالصحة والسعادة والهناء والعافية وطول العمر لربّانها وقائدها والدنا ومعلمنا الاستاذ محمد بن سليمان الطائي، وأن تحقق الخليج 365 بقيادته وفكره النابض مزيداً من التالق والتقدم والازدهار، وكل عام لـ (الخليج 365) الصحيفة الغالية وكل العاملين بها كل التقدم والتميّز والنجاح.

سعيد بن علي الغافري

مسئول مكتب (الخليج 365) بعبري