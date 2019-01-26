(الصناعات الحرفية) تنفذ معرضا لمنتجات برامج (كفايات حرفية)

في المحليات 27 يناير,2019 نسخة للطباعة

ضمّ مجموعة من الحرف المطورة

نفذت الهيئة العامة للصناعات الحرفية معرضاً حرفياً لمنتجات برامج (كفايات حرفية) والتي تم تنفيذها في عام 2018 بمختلف محافظات السلطنة، وذلك لمدة يومين في مرسى بلازا بالموج مسقط.

أقيمت الفعالية تحت رعاية سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة.

حيث ركزت الهيئة خلال هذا المعرض إلى إذكاء الجانب التسويقي والترويجي لمنتسبي البرامج التأهيلية وتعزيز قدرة المنتجات الحرفية على المنافسة وتلبية احتياجات السوق المحلي من الصناعات الحرفية المختلفة بناء على توجه الهيئة في تدريب الحرفيين على كفاية واحدة من كل حرفة في إطار التوجيه نحو رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الحرفي الوطني لاستقطاب الطاقات الشابة من ذوي القدرات الابتكارية والإبداعية.

وقد ضم المعرض بين جنباته صناعات حرفية متنوعة أتاحت للزوار فرص إقتناء مجموعة متميزة من الحرف المطورة شملت المشغولات الفضية كالخناجر العُمانية وأطقم وإكسسوارات الزينة والميداليات بالإضافة الى عدد من الصناعات النحاسية والمنتجات الجلدية كالحقائب، كما احتوت المعروضات الحرفية على عدد من الصناعات النسيجية من المواد القطنية والصوفية إلى جانب نماذج ومجسمات خشبية للسفن التقليدية و منتجات متنوعة من الفخار والخزف العماني كالمجامر والأواني والمزهريات الفخارية والخزفية والعديد من المنتجات الحرفية المعروضة ذات الاستخدام المتعدد .

ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن مبادرات الهيئة الرامية الى إيجاد منافذ تسويقية للحرف المطورة من خلال تدشين منافذ ترويجية للصناعات الحرفية للزوار وذلك في إطار دعم الحرفيين وتسويق منتجاتهم ومن أجل النهوض بالقطاع الحرفي ونشر مظلة متكاملة لدعم ورعاية الحرفيين بهدف دفع الحرفيين لإنشاء مشاريع حرفية إلى جانب الحفاظ على هوية الصناعات الحرفية العُمانية، حيث تحرص الهيئة إلى التعريف بالحرف العُمانية إلى جانب اطلاع الزوار على العمليات التصميمية والإنتاجية للصناعات الحرفية وما تتطلبه تلك الصناعات من مهارات إبداعية وإبتكارية، بالإضافة الى إكساب الحرفيين مهارات أكثر فاعلية في التواصل المجتمعي والمعرفة الترويجية.

وتعتبر برامج (كفايات حرفية) من البرامج الحرفية القصيرة التي تستهدف مجموعة من أفراد المجتمع تعقد لعدد من المتدربين في فترة زمنية قصيرة تركز على رفع الكفاية الإنتاجية للحرفي وإيجاد خطوط إنتاج تخصصية في حرفة معينة ويتم التدريب فيها على كفايات محددة وكفيلة بأن تكون مخرجاتها قادرة على إنتاج هذه الخطوط وتعمل على الارتقاء بمستوى المنتج الحرفي من خلال تنفيذ تصاميم عصرية تتناسب متطلبات السوق.

وتتلخص أهداف تلك البرامج على تنويع مصادر الدخل وتنمية المهارات الحرفية وإيجاد فئات منتجة في المجتمع تساهم في نقل الحرفة إلى الأجيال الشابة من خلال توسيع قاعدة المشاريع الحرفية التي تعنى بالحرف لإنشاء كيان مستقل للقطاع الحرفي ذي طابع عماني متميز بالجودة العالية وقابلية التسويق خارجياً وداخلياً، إلى جانب تزويد القطاع الحرفي بقدرات حرفية وطنية مؤهلة ومدربة وفق أعلى المعايير العلمية والعملية وتعزيز الكفاءة الإنتاجية للحرفيين العمانيين العاملين في القطاع الحرفي إضافة إلى تنمية المهارات الإبداعية والإبتكارية للحرفيين وتأهيلها والتخصصية في تنفيذ البرامج التأهيلية لرفع كفاية أو كفايتين للمنتج الحرفي وتنفيذ تصاميم لقياس مستوى القبول للمنتجات الحرفية من قبل المستهلك.

وقد قامت الهيئة بتنفيذ 44 برنامجاً تأهيلياً قصير الأمد في مختلف الحرف بمحافظات السلطنة المختلفة تحت إشراف 42 مدرباً عمانياً من الحرفيين المجيدين ومن مخرجات البرامج التدريبية والإنتاجية والتأهيلية وبانتساب 518 فرداً، تم من خلالها إعداد خطة تأهيلية لبرامج الكفايات ورفدها بالتصاميم اللازمة التي تراعي المعايير المهنية والعملية لتنفيذ خطة التأهيل الحرفي المعتمدة بما يلائم الرؤية الاستشرافية للاحتياجات المستقبلية للقطاع الحرفي والتطرق إلى المعارف والمهارات العامة والخاصة بالحرفة وتجهيز المواد الخام وتوظيف الآلات والمعدات وممارسة تطبيقات عملية لمراحل تصنيع المنتج من بداية تصميمه وحتى إخراجه بالشكل النهائي مع مراعاة معايير الجودة ليصل الإنتاج في هذه البرامج 2855 منتجاً حرفياً.

وتولي الهيئة العامة للصناعات الحرفية اهتماماً كبيراً بالتدريب والتأهيل الحرفي، حيث تقوم بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مراكز التدريب والإنتاج التابعة للهيئة وفي أماكن التجمعات الحرفية بالتعاون مع العديد من الجهات الأخرى بهدف دعم قطاع الصناعات الحرفية من خلال إرفاده بقدرات وطاقات حرفية وطنية قادرة على خلق منتج حرفي محلي ومطور إلى جانب تحديث الموروثات الحرفية ورفع مستوى جودة المنتج الحرفي العُماني من خلال إعداد تصاميم مبتكرة لها.