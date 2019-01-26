“العُمانية للأعمال الخيرية” تناقش أنشطة وبرامج الهيئة داخل وخارج السلطنة

مسقط ـ العمانية: استعرض مجلس إدارة الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية ـ خلال اجتماعه الاعتيادي لهذا العام ـ الوضع المالي للهيئة خلال عامي (2018 / 2019م)، بالإضافة إلى أنشطة وبرامج ومشاريع الهيئة داخل وخارج السلطنة، وأشاد المجلس بتطور حجم نشاط الهيئة خاصة داخل السلطنة، وذلك بفضل الدعم المستمر من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للهيئة.

ترأس الاجتماع معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير السؤون القانونية، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وقد استعرض المجلس، كما حضر الاجتماع أعضاء المجلس، ومديرو أفرع الهيئة في محافظات ظفار وشمال الباطنة وجنوب الشرقية ومسندم.

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