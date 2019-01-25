بهلاء ـ العمانية :افتتح أمس بمنطقة المعمورة بولاية بهلاء مسجد البيان الذي بني بالجهود الذاتية للأهالي.واستمع الحضور إلى محاضرة دينية قيمة ألقاها الدكتور ماجد بن محمد الكندي أمين الفتوى بمكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية نوه فيها بأهمية المسجد ومكانته وتناول الحديث عن دوره، فيما يتعلق برسالته في المجتمع المدني.وبين الفضل لمن يسعى لإقامة هذه المساجد وحث الجميع على المساهمة في أعمال الخير المتعددة. الجدير بالذكر أن مسجد البيان بني وفق الطراز الإسلامي الحديث على مساحة أرض 1900متر مربع وبلغت مساحة البناء 536 مترا مربعا ويتسع لأكثر من 300 مصل وتعلو المسجد منارة يصل ارتفاعها 18مترا وألحقت بالمسجد عدة مرافق منها مصلى للنساء ودورات المياه وأماكن الوضوء ومحلات تجارية يعود ريعها للمسجد ومجلس للرجال وغرفة للإمام.

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مسجد البيان بولاية بهلا .. يتسع لأكثر من 300 مصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.