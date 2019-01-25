رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تغادر السلطنـــــة

غادرت البلاد مساء أمس الأول معالي ماريا فيرناندا إيسبينوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والوفد المرافق لها بعد زيارة رسمية للسلطنة استغرقت عدة أيام.

وكان في وداعها لدى مغادرتها مطار مسقط الدولي العميد الركن محمد بن يعرب السيفي مساعد آمر كلية الدفاع الوطني وسعادة السفير خليفة بن علي الحارثي مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة السفير موسى بن حمدان الطائي موجه إستراتيجي بكلية الدفاع الوطني.

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